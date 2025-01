Paysandu em jogo de atitude; Remo tem que confirmar boa impressão

Águia x Papão, o jogo da atitude

Para o Águia, pesa o fato de ser o terceiro jogo logo na primeira semana da temporada. Para o Paysandu, que ainda está cumprindo etapa da pré-temporada, há o desafio de ser visitante e já encarar um adversário ameaçador logo na segunda rodada do campeonato. Por tudo isso, será o jogo da atitude e da superação. Apesar da superioridade técnica, o Papão não chega a ser favorito.

Neste começo de temporada, conseguir resultados significa ganhar confiança. Essa é a busca de todos os times, ainda mais nos clubes que enfrentam a pressão da torcida, como é o caso do Paysandu. Seguramente, Márcio Fernandes está avaliando os dados físicos dos atletas para fazer as escolhas, não apenas pensando na competitividade imediata, mas também na construção do time para a temporada.

Leão, agora é confirmar a boa impressão

Favorito contra o Caeté, o Remo joga no domingo para confirmar a boa impressão deixada diante do São Francisco. O time azulino surpreendeu, mostrando virtudes táticas na estreia, enquanto o Caeté ficou abaixo das expectativas em Castanhal, na derrota para o Japiim.

O que pode contrariar a tendência do jogo é o agigantamento do time de Augusto Corrêa, embalado pelo entusiasmo da estreia na cidade. No entanto, o Remo vive um momento muito positivo e tem clara superioridade técnica. A grande certeza é o ambiente festivo, com as celebrações da inauguração do estádio, o ineditismo de um jogo oficial na cidade e a presença do Leão Azul. Será um domingo singular para a cidade de Augusto Corrêa, que é muito bem-vinda à geografia do Parazão.

BAIXINHAS

Esdras, 35 anos, volante do Águia, fez 22 jogos pelo Paysandu em 2013, emprestado pelo Vitória. No ano seguinte, voltou ao futebol paraense como atleta do Águia, onde está cumprindo sua quarta passagem. Agora, Esdras tem a rodagem internacional de quem passou nove anos jogando na Ásia.

O lateral PK teve contato com a torcida do Paysandu nos últimos minutos do jogo contra a Tuna. O atleta, de 30 anos, baiano, está cedido pelo Vitória/BA e vem se dedicando muito aos treinos para disputar posição com Kevyn e Bryan Borges ou ser opção no meio de campo. Ele também pode atuar como meia articulador.

Lucão é uma contratação de exclusiva responsabilidade de Rodrigo Santana no Leão Azul. O zagueiro, de 31 anos e 1,96m, tem um histórico modesto e estava jogando, por último, na Indonésia. Houve resistência no clube, mas o técnico se responsabilizou, convicto de que o atleta será muito útil na temporada azulina.

Se não houver alteração de datas, Remo e Paysandu terão um intervalo de duas semanas no campeonato estadual antes do início da Série B. No entanto, esse período pode ser ocupado com a Copa do Brasil, caso os clubes avancem. A Série B, com Leão e Papão, está programada para começar no dia 5 de abril e terminar em 22 de novembro.

Dos jogadores cedidos pelo Remo, Ronald e Henrique Vigia foram titulares no último jogo do Sãojoseense no Campeonato Paranaense. O mesmo ocorreu com Felipinho no São Bento, no Campeonato Paulista. Paulinho Curuá é peça alternativa no Grêmio Prudente/SP, mas tem entrado no time.

Copa Verde: Na semana do Re-Pa, Paysandu enfrenta o Porto Velho de Rondônia, enquanto o Remo encara o São Raimundo de Roraima. Seguramente, Papão e Leão utilizarão times alternativos. Boa notícia, por exemplo, para o goleiro azulino Léo Lang, que, aos 26 anos de idade, tem apenas três jogos como profissional em seis anos. Dois foram pelo Remo, no ano passado, contra Caxias e Ferroviária. O outro foi pelo Tombense/MG.

Nas duas primeiras rodadas do Campeonato Goiano, Esli Garcia jogou apenas 19 minutos na estreia do Goiás contra o CRAC (0 x 0) e sequer foi acionado na vitória (3 x 0) sobre o Goiânia. Além das mesmas questões táticas que já eram discutidas no Paysandu, Esli Garcia agora enfrenta também a vigilância das torcidas organizadas do Goiás, após ter sido flagrado curtindo a noite em uma “balada”.