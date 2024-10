Paysandu em duelo importante; Remo quebra paradigma com Jaderson

Papão x Coxa: um duelo em diferentes campeonatos

Com 4,85% de chances de acesso, o Coritiba encara o jogo de hoje como uma decisão para manter vivo o sonho de voltar à Série A. O Paysandu, com 23,27% de risco de rebaixamento, também trata a partida como decisiva. As projeções do site Espião Tático ilustram bem o clima deste confronto, que acontece hoje, às 19h30, na Curuzu.

O duelo é pela Série B, mas os dois times vivem momentos distintos em suas trajetórias. O Coritiba luta pelo sonho da Série A, enquanto o Paysandu tenta escapar do pesadelo de uma possível queda para a Série C. São duas equipes embaladas pelos últimos resultados, que se respeitam e estão focadas em minimizar erros. Será um jogo de estratégias!

Com Jaderson, Remo quebra paradigma

Qual é o perfil de contratações nos nossos clubes? Em sua maioria, são jogadores que, ou não se firmam e acabam dispensados, ou são atletas de idade avançada.

Com Jaderson, o Remo quebra esse padrão ao adquirir os direitos econômicos e assinar um contrato de três anos. O jogador, de 24 anos, possui uma boa "casca emocional", muita força física, é multifuncional e assimila com facilidade as funções táticas. Rodrigo Santana destaca que Jaderson é "um jogador de Série A". Com essa avaliação, o Remo decidiu investir no atleta, tanto para fortalecer o time quanto para um possível retorno em uma futura venda. Uma história que foge à regra!

Baixinhas

Marcelo Rangel, 36 anos, tem mais um contrato a cumprir no Remo. O goleiro azulino evoluiu muito após a chegada do treinador especialista Daniel Curzel. Marcelo Rangel terá em breve a concorrência de um atleta de nível semelhante, conforme as contratações planejadas pelo clube.

Nos últimos 26 dias, Nicolas jogou apenas 45 minutos. Seu último jogo completo foi em agosto, contra o Avaí. Com o tempo que teve para melhorar sua condição física, há expectativa de uma boa atuação no jogo de hoje contra o Coritiba. Faz tempo que Nicolas não apresenta uma produtividade convincente!

O lateral Vidal segue trabalhando no Remo até o final do contrato, em novembro, sem acordo para rescisão. O atacante Guilherme Cachoeira, emprestado pelo Fortaleza, também vai cumprir seu contrato.

Uma questão para Márcio Fernandes: Matheus Trindade ou Netinho ao lado de João Vieira como dupla de volantes no Paysandu? Matheus oferece mais consistência defensiva, enquanto Netinho tem melhor construção de jogadas e é uma ameaça com chutes de fora da área.

Leandro Vilela poderia estar nessa disputa se estivesse disponível. Recuperado de lesão, o jogador está em fase de transição física e deve estar apto para os quatro últimos jogos do Paysandu na Série B.

Hoje seria o aniversário do Rei Pelé, que completaria 84 anos. Nos últimos anos, Pelé foi consumidor frequente de óleo de andiroba e copaíba, além de frutas como bacuri, cupuaçu, açaí e graviola, devido ao seu vínculo com a cidade de Castanhal.

Através de Manoel Maria, paraense que jogou com Pelé e se tornou seu grande amigo, o empresário Wanderley Melo, de Castanhal, também se aproximou do Rei. Neném Salvador, outro empresário da cidade, também frequentava a casa de Pelé. A viúva Márcia Aoki esteve na cidade modelo, e Pelé comentou que teria visitado a região se suas condições de saúde permitissem.