Papão: um título para ampliar o crédito

Título sempre gera crédito. Esse, do Paysandu, invicto, com 7 pontos a mais que o vice, com artilheiro, números de melhor ataque e melhor defesa, 1° em público, veio ampliar o crédito que havia sido construído no acesso à Série B. Dois dias depois, porém, as comemorações já dão vez à expectativa pela estreia no campeonato nacional, sábado, contra o Santos, na Vila Belmiro.

Até o dia 26 de novembro, 38 jogos e 19 viagens no desafio de uma campanha digna Série B. O Papão, que sai em alta do primeiro trimestre, entra na fase mais longa, mais rica e desafiadora da temporada. Vai com moral!

Em tese, animadores para as missões

Paysandu contra o Santos e Remo contra o Volta Redonda no sábado. Em tese, a alta competitividade dos quatro Re-Pas tornou os dois times animadores para missões nas Séries B e C. Além de valentes, Papão e Leão se mostraram táticos. Com reforços e ajustes, podem dignificar suas torcidas.

O Paysandu tem um campeonato bem mais difícil, mas até a 16⁠ª posição entre os 20 clubes vai valer a pena. Para o Remo, a obstinação é por uma das quatro primeiras posições. Subir à Série B é a busca dos azulinos, sob absoluta cobrança. O que vem por aí para os dois rivais vai dar muito o que falar, ouvir, sentir, curtir, sofrer...

BAIXINHAS

* O Parazão funcionou bem como laboratório. O Papão saiu com um time vitorioso, mas sem ilusões. Tanto que segue contratando. O Remo foi ousado demais na reforma do elenco e só começou a se formatar após reformar a comissão técnica. Gustavo Morínigo, ótima contratação. Das novas contratações, nenhuma empolgante.

* Duas marcas centenárias para serem celebradas nas estreias de Papão e Leão no campeonato brasileiro: 100° jogo de Hélio dos Anjos no comando do time bicolor e o aniversário do futebol azulino: 111 anos.

* O Remo é de 1905, mas só passou a ter futebol a partir de 21 de abril de 1913, quando estreou empatando em 0 x 0 com o Guarany, no campo da Praça Floriano Peixoto. O aniversário será domingo, mas o Leão estará em campo na véspera, contra o Volta Redonda.

* Santos x Paysandu ao vivo na TV Liberal, sábado, 16h30. O Santos é um caso à parte na Série B. Vendeu os direitos dos seus jogos para a Globo e terá transmissões da TV Tribuna, emissora Globo de Santos.

* Sorteio dos cruzamentos na terceira fase da Copa do Brasil pode resultar em "mega sena" para o Águia, se o seu adversário for o Flamengo, ou Corinthians, Palmeiras, Fluminense... Para as ambições financeiras do Águia, a pior hipótese seria o Cuiabá. O sorteio será amanhã à tarde.

* Hélio dos Anjos projeta o time bicolor 30% melhor na Série B. Isso seria mais animador se o novo campeonato que está chegando não fosse 70% mais difícil que o Parazão.

* Ytalo, um mistério no Leão Azul. Jogador caro, com ótimo histórico, sucesso recente no Sampaio Corrêa, no Remo virou figura frequente nas mãos dos médicos. Fez cinco gols em 15 dos 20 jogos do Leão, mas com apenas 800 minutos em campo, tempo equivalente a 9 jogos.