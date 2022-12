Papão tem reforma além do que desejava

O goleiro Thiago Coelho, os zagueiros Genilson e Naylhor. Dos titulares na Copa Verde, esses são os únicos confirmados pelo Paysandu para o Parazão 2023. Ricardinho, Gabriel Davis e Dioguinho também renovaram contrato. João Vieira, por enquanto, está fora. Só deve se integrar para a Série C. Marlon está em vias de transferência, provavelmente para um clube paranaense. Patrick Brey vai defender o Água Santa/SP, Mikael vai para o Atlético Goianinense, José Aldo para o Ituano/SP, Robinho para o Botafogo/SP e Danrley para a Chapecoense/SC.

Isso tudo implica em reforma do time além do que o Papão desejava. Agora é hora de contratações, algumas animadoras, outras nem tanto. O fato é que está nascendo um novo Papão, internacionalizado, para novos desafios, para novas esperanças.

Muriqui, um nome gigante na Ásia

Em 10 temporadas no futebol asiático, Muriqui fez 150 gols, por dois clubes da China, um do Catar e um do Japão. O agora remista Muriqui foi eleito em 2018 o quinto profissional do futebol mundial mais influente na Ásia, acima até de Neymar. Isso dá a dimensão do sucesso do atacante há apenas quatro anos, quando estava no Guangdong South da China, onde já havia brilhado no poderoso Guangzhou FC.

No recente Campeonato Brasileiro (Série A), Muriqui não foi tudo o que o Avaí esperava. Mas teve sua utilidade num padrão que o referenda plenamente para as competições do Leão Azul, inclusive como exemplo inspirador e liderança natural.

BAIXINHAS

* Na ampla reforma, o Mangueirão alcançou o padrão da Conmebol. Isso significa que atende às exigências para jogos das Eliminatórias da próxima Copa do Mundo e deverá receber a Seleção Brasileira em jogo oficial, como declarou o presidente da CBC, Ednaldo Rodrigues, no Catar, ao repórter Abner Luiz, enviado à Copa pelo Grupo Liberal.

* O Remo vai ter duas semanas a mais de atividades na pré-temporada que o Paysandu. O Leão começa na próxima segunda-feira e o Papão só depois do Natal, dia 27. Os azulinos vão completar a preparação em Parauapebas e os bicolores em Barcarena.

* Dos novos jogadores do Paysandu, o lateral esquerdo Eltinho, 35 anos, já foi algoz dos bicolores em plena Curuzu. Com um gol de falta marcado por Eltinho, o Juventude derrotou o Papão por 1 x 0 na Série C de 2019, com o estádio bicolor lotado.

* Felipe Fernandes e Sérgio Solano não fizeram nem cócegas em Maurício Ettinger na disputa eleitoral do Paysandu. Os dois candidatos da oposição conduziram muito mal as suas campanhas. Eles próprios se desgastaram. Como reflexo, Ettinger teve quase o dobro da soma de votos dos adversários. Um massacre nas urnas!

* Prometido para hoje o anúncio de nomes pelo Paysandu nas contratações. Expectativa formada para os laterais Samuel Santos e Eltinho, ex-Londrina; zagueiros Vânderson, ex-Tocantinópolis e Osvaldo Bocanegra, colombiano, ex-Criciúma; volante Artur, ex-Tuna e Remo; meias PH Gènova, ex-São Paulo, o paraguaio Jorge Jimenez, ex-Ituano, e o venezuelano Robert Hernadez, ex-Deportivo Táchira; os atacantes Stefano, ex-Indy Eleven/EUA, e o chileno Parraguez, ex-Sport Recife.

* Aos 25 anos, o meia Soares, do Remo, é um caso intrigante. Pelo talento que tem, já poderia ter maior projeção profissional. No entanto, vem patinando em frequentes trocas de clube. Como causou boa impressão nos dois jogos que fez em 2022, volta com moral para 2023.