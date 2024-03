Papão tem hoje a 'operação desarme'

Pelas últimas atuações da equipe, principalmente a de Manaus, a torcida bicolor começa a armar o espírito. Hoje, tendo que vencer o Manaus (por dois gols, ou por um para provocar pênaltis) para avançar na Copa Verde, o Papão joga a sua "operação desarme". É cumprir a missão ou experimentar hostilidades.

Essa é a primeira vez que os bicolores jogam sob pressão. Mas a missão de eliminar o Manaus não é nada demais. Se jogar organizado e aguerrido, o Papão atropela o Gavião amazonense. O que preocupa a torcida não é o adversário, mas o mau futebol do time bicolor, muito vulnerável e pouco contundente nas últimas jornadas.

Atletas com nome ou sobrenome da cidade de origem

Comum em todas as regiões do país, sempre foi forte no Pará o hábito de "batizar" jogadores de futebol com o nome da cidade de origem. Casos dos zagueiros Belterra (Jorge Wilson), Cametá (Jax Guimarães) e Irituia (Francisco Inácio), os meias Marituba (Marivaldo), Marabá (Jozival) e Marabá (Márcio), os atacantes Maracanã (Edimarilson) e Itupiranga (Wilson). O Remo tem o paulista Echaporã (Luis Otávio).

Confira a lista dos "sobrenomes": Edson Cimento (Cimento, alusão a Capanema), Marquinhos Belém, Paulo Marabá, Thiago Cametá, Ruy Curuçá, Belterra, Chico Monte Alegre, Irituia, Cametá, Pedro Barcarena, Mário Vigia, Ricardo Capanema, Paulinho Curuá, Marabá (Jozival Pinheiro) e Marabá (Márcio Gomes), Márcio Belém, Jorginho Macapá, Rogério Belém, Toninho Abaeté, Zezinho Macapá, Carlinhos Maracanã, Luis Carlos Apeú, Lúcio Santarém, Nenê Apeú, Nenê Santarém, Felipe Vigia, Zeca Garrafão (do Norte), Mauro Ajuruteua, Edvan Marudá.

BAIXINHAS

* Três casos de "batismo" fake: o atacante Leandro Cearense é paraense de Castanhal, o falecido técnico Fernando Carioca era paraense e Ricardo Capanema é natural de Oriximiná.

* Os xará Pará. Marcos Rogério, de São João do Araguaia, sem clube, é o lateral Pará que fez sucesso no Santos e no Flamengo. Erinaldo, de Rio Maria, é o Pará que se destacou no Juventude/RS e está na Portuguesa/RJ. Anderson, de Capanema, é o Pará que despontou no Bahia e está no Operário/PR.

* Outra categoria é dos jogadores "batizados" com nomes de famosos por semelhança física. Assim, Gilvandro virou Bebeto (Remo), Valter virou Andrade (Sport Belém), Willis virou Ronaldo (goleiro do Paysandu) e Américo virou Cacaio (Tuna).

* É possível que Pedro Vitor reapareça no time do Remo nas semifinais do Parazão, contra a Tuna. Só vai depender do técnico Gustavo Morínigo. O atacante não joga desde julho, quando sofreu grave lesão no Re-Pa da Série C e precisou passar por cirurgia.

* Gabriel Fonseca, o Biel, 22 anos, emprestado pelo Coritiba ao Paysandu, fez 13 jogos e nenhum gol pelo Novorizontino, ano passado. Pelo Papão já fez quatro gols em 12 jogos. Três foram no Parazão e um na Copa Verde.

* Esfriou a questão do hotel que seria construído na área do antigo Carrossel, anexa ao Baenão. O projeto viria dentro da estruturação de Belém para a Conferência Mundial do Clima, em 2025. Se o projeto não for retomado, o Remo tratará de outro empreendimento para exploração da área.

* Dos sete gols que o Paysandu tomou nos 14 jogos da temporada, cinco ocorreram nos três últimos jogos, com o time mostrando a mesma vulnerabilidade. Hoje, contra o Manaus, será fundamental não tomar gols para ter a possibilidade de vencer por dois ou mais gols e avançar à semifinal da Copa Verde.