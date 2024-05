Papão tem, hoje, a noite dos sonhos

É decisão, mas o título já está na mão. Conforto inimaginável! O Paysandu poderia perder até por cinco gols, hoje, em Goiânia, para um time alternativo do Vila Nova e ainda assim faria festa de campeão da Copa Verde. O jogo será uma formalidade para confirmação do 58° título da história do Papão, 4° na CV.

Para que seja mesmo a noite dos sonhos, os bicolores só precisam honrar a camisa. O resultado será consequência! O clube vai pagar premiação expressiva pelo título, embora não haja informações sobre os valores. Glória construída com méritos. Parabéns!

Qual o perfil de técnico que tem funcionado no Remo?

Roberval Davino, campeão da Série C; Giba, campanha de recuperação em 2006; Cacaio, técnico do acesso à Série C; Paulo Bonamigo, acesso à Série B e campeão estadual; Márcio Fernandes, campeão estadual; Eduardo Batista, campeão da Copa Verde. Esses e outros técnicos que tiveram êxito no Remo nos últimos 20 anos têm algo em comum. Todos “boleiros” no trato com atletas e com os demais profissionais da estrutura do futebol. Deram certo porque lideraram a estrutura inteira. Quem se limitou às funções de técnico ou não teve liderança suficiente fracassou.

Esse cenário é importante para posicionar Rodrigo Santana, desafiado a mostrar sua competência como técnico e como líder na missão de desatolar o Leão. Quem o conhece, como Manoel Maria, no Santos, não poupa elogios. Vejamos!

BAIXINHAS

* Esli Garcia faz hoje o último jogo do primeiro contrato com o Paysandu. Uma cláusula, porém, dá ao Papão o direito unilateral à renovação do vínculo até dezembro. A intenção é de um contrato maior, já que o atleta venezuelano está no radar de grandes clubes.

* Nicolas, 17 gols na temporada, tem hoje a perspectiva de avançar no ranking nacional da artilharia. Essa posição é de Pedro, do Flamengo. Nicolas está se tornando campeão da Copa Verde pela segunda vez, tal como João Vieira.

* Ytalo em campo contra o Sampaio Corrêa, onde brilhou em 2023 como vice-artilheiro da Série B. Este ano o atacante tem apenas seis gols em 18 jogos pelo Remo. É um dos mais cobrados pela torcida azulina.

* Jogadores do atual elenco do Sampaio Corrêa levados do futebol paraense: goleiro Felipe (Santa Rosa) e o meia Adauto (Águia). Passaram por clubes do Pará: lateral Ricardo Luz (Remo) e o volante Guilherme Escuro (Cametá). O Sampaio joga hoje contra o Maranhão, abrindo a decisão estadual.

* Enquanto o Paysandu se torna o maior campeão de copas regionais do país, com quatro títulos da CV e um da Copa Norte, o Vila Nova se estabelece como recordista de vice-campeonatos: três vezes vice da Copa Centro-Oeste e três vezes vice da Copa Verde. Nenhum título nessas competições.

* Diogo Silva põe no currículo o título da Copa Verde jogando todas as partidas, embora sendo reserva de Matheus Nogueira nas demais competições do Papão. Feliz decisão do técnico Hélio dos Anjos essa de dar titularidade a Diogo Silva na CV, ante o risco de Matheus Nogueira voltar para Portugal. Os dois seguem na concorrência, ambos vitoriosos.

* Bom meia gaúcho Germano, ex-Tuna, entra no pacote de contratações recentes do Águia. Soma-se ao lateral Lima, atacantes Gileard, Rodrigão e Erick Flores, além do técnico Glauber Ramos. O Águia não vence há 10 jogos, dois meses e meio.