Papão, pura bravura

Depois da exposição do atraso de salários (dois meses) e da consequente apreensão, a admirável bravura do time bicolor na vitória sobre o Jacuipense atestou absoluto comprometimento com a causa do clube. Atestou também a liderança de João Brigatti, que extraiu dos atletas não só valentia como também aplicação tática, sobretudo no serviço de marcação avançada. O Paysandu venceu o Jacuipense em Salvador sem grande trabalho do goleiro Paulo Ricardo.

Dentro do G4 e tendo o freguês Imperatriz como próximo adversário, o Paysandu alimenta a expectativa de se isolar na quarta posição. Para isso, só precisa torcer para o Manaus não vencer o Treze em Campina, e cumprir a sua obrigação elementar de vencer o "Cavalo de Aço".

Leão: melhor defesa e terceiro melhor ataque

Com apenas oito gols tomados em 14 jogos (média de 0,57 por jogo), o Remo está empatado com o Vila Nova na honra de defesa menos vazada da Série C. E com 18 gols marcados (média de 1,3 por jogo) o Leão tem a terceira maior artilharia do campeonato, superado somente por Santa Cruz e Ypiranga.

A produção ofensiva do Leão Azul não tem nada de anormal. O serviço defensivo, sim, impressiona. O time todo se aplica muito na marcação. Eduardo Ramos é o que menos contribui, mas também preenche espaços e diminui distâncias. E quando o adversário consegue finalizar, Vinícius mostra o seu valor. Nos últimos quatro jogos, por exemplo, o time azulino tomou apenas um gol, na derrota para o Ferroviário. Sexta, teste .

BAIXINHAS

* No ranking das defesas menos vazadas do país, o Remo, empatado com o Vila Nova (8 gols em 14 jogos), supera o Fortaleza, time menos vazado na Série A com 14 gols em 20 jogos (0,7 por jogo), mas não chega nem perto da Chapecoense, que tomou apenas 5 gols em 20 jogos na Série B (0,25 por jogo).

* Paysandu e Remo estão iguais em artilharia na Série C: 18 gols, cada. Mas o Papão ainda tem o Imperatriz pela frente, na próxima segunda-feira. O time maranhense está fazendo história. Tomou 45 gols em 14 jogos. No último sábado, 7 x 0 para o Botafogo/PB.

* Felipe Gedoz é um nome que empolga os azulinos. Meia de acentuadas virtudes técnicas, jogador experiente e capaz de dar nova dinâmica ao time azulino. Contratação arrojada! Marlon, o mais novo contratado do Paysandu, chega com o peso da missão de substituir Vinícius Leite. Uma esperança!

* Micael, Perema e Bruno Collaço no Papão, Tcharlles no Leão. Desfalques por cartões amarelos na próxima rodada da Serie C. Obviamente, Wesley Matos, Carlão e Diego Matos são substitutos dos bicolores e Wállace do azulino. Rafael Jansen e Marlon voltando da mesma suspensão no Leão.

* Posições atuais colocariam Remo e Paysandu no mesmo quadrangular da segunda fase da Série C, na decisão do acesso, juntos com Brusque e Tombense. Isso garantiria outros dois Re-Pas neste fim de ano. Copa Verde, que também dá expectativa de Re-Pas só em 2021, mas ainda pela temporada 2020.