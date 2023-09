Papão programado para suportar pressão

Já ficou claro que lideranças "cascudas" fortaleceram o emocional de todo o time do Paysandu. Está sobrando confiança! Assim, o Papão vai a João Pessoa programado para toda forma de pressão, já que o Botafogo vem sendo muito cobrado e irá a campo disposto a se agigantar amanhã.

O desenho é de um jogo muito tenso para o time paraibano, enquanto o time paraense tem o conforto de seguir em posição de acesso mesmo com derrota. Isso favorece à serenidade dos bicolores, que, no entanto, vão precisar se igualar ao adversário na imposição física. Afinal, não é jogo, é decisão.

Leão tira quatro revelações do Papão

Zagueiros Ramon e Lucas Marreiros, lateral esquerdo Renan Moura e o volante Ronald. Quatro atletas sub 20 que chegaram a jogar pelo Paysandu no campeonato brasileiro de aspirantes atravessaram, este ano, a Almirante Barroso. O quarteto ex-bicolor está encaixado no time azulino que vai disputar o campeonato paraense, no último trimestre, e a Copa SP em janeiro.

Como credencial, o Remo tem o honroso 5° lugar entre os 32 clubes da Copa do Brasil, à frente do Corinthians, do CSA e do Sampaio Corrêa, também eliminados nas quartas, enquanto Grêmio x Bahia, Fluminense x Cruzeiro farão as semifinais.

BAIXINHAS

* Felipinho passa a ser visto como joia azulina. O atacante confirmou o seu potencial tão promissor ao ganhar visibilidade contra o Altos/PI no time profissional, e mais ainda na vitória sobre o Grêmio no sub 20. O golaço de falta não foi por acaso. É uma especialidade de Felipinho, segundo o técnico Eivaldo Júnior.

* Com algumas melhorias, o estádio Almeidão ganhou aval da Polícia Militar da Paraíba para receber até 11.600 torcedores no jogo Botafogo x Paysandu. Antes, a capacidade estava limitada a 8.500 lugares.

* Amanhã, Botafogo x Paysandu às 16 horas, Volta Redonda x Amazonas às 19. Se o Papão vencer, já volta para Belém com o acesso à Série B conquistado, passando a focar no título desta Série C, a ser decidido nos dias 15 e 22 de outubro, entre os campeões dos atuais quadrangulares.

* Lateral direito Lucas Marques, que teve boas atuações pelo Remo na Serie C, está no Tombense, 18° colocado na Série B, mas ainda não estreou. Diferente do zagueiro Ícaro e do volante Claudinei, que estão jogando no Sampaio Corrêa.

* Hélio dos Anjos desafiou o time do Paysandu a não tomar gol do Amazonas, em Manaus, e do Botafogo/PB, em Belém, depois de uma sequência de jogos em que o Papão vinha sendo vazado sempre. O desafio foi renovado para amanhã, em João Pessoa.

* Como o Papão não revelou a lista dos convocados para a viagem, ficou a incerteza sobre a volta de Alencar ao time. Além disso, Jaci Maranhão está em estado de graça e pode ser escalado para começar o jogo, com sua acentuada força de marcação.

* É do Sampaio Corrêa o maior público da história da Série C: 65.616 pessoas no Castelão para a decisão do título, contra a Francana/SP. O time maranhense venceu por 3 x 1 e sagrou-se campeão invicto.