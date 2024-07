Papão nunca teve elenco tão internacional

Além dos quatro estrangeiros, o Paysandu tem, no elenco mais internacional da sua história, outros cinco atletas importados do exterior, sem contar os três já desligados. Os gringos são o uruguaio Quintana, o argentino Benjamin Borasi, o equatoriano Cazares e o venezuelano Esli Garcia. Vieram do exterior: Matheus Nogueira, Keffel e Val Soares (Portugal); Carlão (Espanha) e Lucas Maia (México). Já foram desligados: Geferson (Bulgária), Gabriel Bispo (Finlândia) e Leandro (Japão).

Esli Garcia ganhou mercado com a camisa do Papão. Mas a coluna chama atenção para o zagueiro gaúcho Lucas Maia, que no sábado vai completar 30 jogos com a camisa bicolor. Ele voltou do México após seis temporadas e deu tão certo que já negociou novo contrato, para 2025.

A volta de quem não deveria ter saído

A suspensão de João Afonso, por cartões amarelos, abre espaço para Ligger na zaga remista. É a volta de quem não deveria ter saído. Ligger é o melhor zagueiro do Leão.

A saída foi por suspensão, seguida de lesão. Agora ele ressurge de forma providencial, em trio com Rafael Castro e Bruno Bispo. A tendência é que retome o seu espaço. Ligger, 35 anos, se destaca na construção de jogadas, no jogo aéreo (defesa e ataque) e na liderança. Fez falta enquanto esteve fora do time.

BAIXINHAS

* Paulinho Boia e Juan Cazares, jogadores assumidamente problemáticos na vida extracampo, até já estrearam no Papão. Agora, especulações apontam o nome de mais um, Rodrigo Andrade. Será que o Hélio não é mais dos Anjos?

* Na realidade, o Paysandu está fazendo apostas arriscadas em talentos controvertidos pela resistência de atletas concorridos em optar por Belém como destino. Isso ocorre principalmente quando as esposas participam da decisão. É fato!

* Em toda a campanha na Série C, dois terços dos 20 gols tomados pelo Remo ocorreram no segundo tempo. Na fase Rodrigo Santana a proporção subiu para 80%, embora o time tenha passado a jogar em maior intensidade. Qual é a explicação?

* Com o técnico atual, o Remo tornou-se mais competitivo, mas seguiu pecando muito nos erros de passe. Assim, não tem como reter a bola. Com mais posse, os adversários têm maior poder de pressão. Simples assim!

* Matheus Anjos, o jogador mais técnico do Remo, não acompanha o ritmo dos colegas nem nos treinos. O meia, que poderia ser um facilitador de jogo, não tem resistência para mais de meia hora.

* Com 19 gols marcados e 19 tomados, a Ponte Preta tem o quinto melhor ataque e a quarta pior defesa da Série B, além de ainda não ter vencido como visitante. Estão suspensos por cartões amarelos: o zagueiro Sérgio Raphael, o volante Emerson Santos e o atacante Matheus Régis. O lateral direito Thomas, ex-Gil Vicente (Portugal) é opção para estrear.

* Sem Kevyn, suspenso por cartões amarelos, o Paysandu deverá ter Bryan Borges na lateral-esquerda. Afinal, Keffel ainda não está pronto para estrear, mesma situação do atacante argentino Benjamin Borasi.

* Remo não anunciou e até pode negar, mas fechou negócio com o lateral-esquerdo Sávio, do Rio Verde (Portugal). Como um atleta que está há quase um ano sem jogar pode dar a resposta urgente que o Leão precisa? Que "filtragem" graciosa é essa da análise de desempenho?