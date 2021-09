Papão num raio de sete posições

Se uma vitória sobre o Altos pode levar o Paysandu à liderança do grupo, uma derrota, no sábado, em Teresina, pode derrubá-lo até à sétima posição. Para se tornar líder, precisaria de vitória ou empate do Ferroviário com o Manaus. Para sair do G4, só com empate ou vitória do Tombense sobre o Santa Cruz, vitória do Botafogo sobre o Jacuipense e derrota do próprio Papão para o Altos. O agravante é que Ferroviário (contra o Manaus) e Volta Redonda (contra o Floresta) também podem superar o clube bicolor.

A possibilidade de virar líder e o risco de cair até para a 7a posição na penúltima rodada traduzem a importância do jogo de sábado. Semana de cobranças para que os bicolores derramem no Piauí o suor que economizaram no Ceará.

Leão, mais derrotas em casa do que fora

Nos 12 jogos que já fez em Belém, o Remo tem cinco derrotas, uma a mais do que fora de casa. Também como mandante, cinco vitórias e dois empates, 17 pontos, 47,2% de aproveitamento. Como visitante, as quatro derrotas, três vitórias e quatro empates, 13 pontos, 39,3%. O Leão Azul pontuou nos últimos quatro jogos lá fora e não pontuou nos dois últimos em Belém.

Amanhã, contra o Avaí, o desafio de voltar a vencer no Baenão e a esperança de avançar até duas posições, desde que Operário e Vasco percam para Cruzeiro e CRB. A rodada oferece ao Remo (11°) ser superado na classificação por CSA e Cruzeiro, que vão enfrentar Londrina e Operário.

BAIXINHAS

* Pingo e Wellington Silva as reposições naturais do Remo nas ausências de Thiago Ennes e Anderson Uchôa. Marlon e Raimar mantidos, Vitor Andrade voltando. Time remista para o confronto com o Avaí.

* Com Rafael Grampola, Danrley e Tcharlles sob cuidados médicos, Thiago Santos deve ser o único centroavante apto no Papão para o jogo decisivo contra o Altos. Perema deve ser recolocado na zaga, Paulinho e Ratinho também são opções.

* Zagueiro Mimica, ex-Remo, segue titularíssimo do Altos, como também o atacante Betinho, ex-Paysandu. Mas o time piauiense trocou de técnico. No jogo de Belém era Marcelo Vilar. Agora é Paulinho Kobayashi, que levou o meia Rodrigo Andrade, jogador carioca que defendeu o Paysandu em 2017.

* Três ex-bicolores no Avaí. Além do lateral João Lucas e do atacante Vinícius Leite, também o goleiro Gledson, 38 anos, do time que deu vexame na Série C de 2007. Gledson, porém, deu a volta por cima. Está no Avaí desde 2019, após boas passagens por Santa Cruz, Náutico, America/RN, Campinense e Portuguesa.

* Atacante Neto Pessoa e o zagueiro Edu legalizados pelo Remo. Meia Neto Moura chegando. Zagueiro Romércio e o meia Erick Flores já treinam. Podem reaparecer na terça-feira, contra o Guarani, em Campinas.