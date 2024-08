Papão: hora de mostrar do que é capaz; Diferentes sentimentos provocados pelo Leão

Papão: hora de mostrar do que é capaz

Mais que um jogo, um desafio! O Papão joga hoje para contrariar todos os parâmetros de análise. Afinal, o adversário está em estado de graça e o Papão carregado de problemas, como os desfalques em todos os setores e o jejum de cinco jogos sem vitória.

O jogo de hoje exige superação dos bicolores não só com esforço físico, mas também na aplicação tática e na inteligência emocional. Pelas circunstâncias, um ponto nesse confronto com o Avaí já seria uma glória. Vitória, seria virada de chave. Está dada a missão.

Diferentes sentimentos provocados pelo Leão

Há dois meses, angústia pelo risco iminente de rebaixamento. Há um mês, alívio pela certeza de que o time não cairia. Há três semanas, tênue esperança de classificação. Há duas semanas, misto de esperança e descrença no avanço ao quadrangular. Há uma semana, crescente esperança na classificação. Por último, confiança no avanço e esperança real de acesso.

Por ter vivido fases de sofrimento, veementes cobranças, ajustes, união, esforço e esmero, o Remo chega muito fortalecido aos momentos mais importantes da temporada. Isso não garante que os objetivos serão alcançados, mas dá os indicativos mais animadores. Se de fato avançar à segunda fase, será um dos mais credenciados para subir.

BAIXINHAS

* Acionado na emergência pra viajar, Michel Macedo entra na lateral direita do Paysandu, por conta da suspensão de Edilson e da lesão de Léo Pereira. Na esquerda, com Bryan suspenso e Keffel fora de ritmo, Kevyn deve ser titular.

* Cassiano no banco do Avaí. É o reserva de Wagner Love. O ex-bicolor entrou em seis jogos desta Série B e deve ser acionado hoje contra o Papão. Cassiano havia fechado negócio para voltar à Curuzu, mas à última hora mudou de rumo e foi para o Avaí.

* Raimar e Sávio estão sob cuidados médicos no Remo, mas devem ficar aptos para o jogo de Porto Alegre. Antes da chegada de Rodrigo Santana, Raimar era um jogador fadado à demissão. No novo sistema tático, como ala, deu a volta por cima e tornou-se peça vital no time.

* O Paysandu fará na segunda-feira, contra o Mirassol, o terceiro jogo em uma semana. Isso ocorre justamente quando os atletas acusam de desgaste físico e se abre uma onda de lesões. O jogo da segunda-feira, na Curuzu, será às sete da noite.

* Wagner Magalhães, carioca, 45 anos, ex-Fifa, será o árbitro de São José x Remo. Todos os jogos da 19⁠ª rodada da Série C, sábado, vão começar às 17 horas. Se o Londrina vencer o Náutico e o Figueirense não vencer o Volta Redonda, o Remo avança até perdendo.

* Marcelo Rangel (36 anos), Ligger (36), Bruno Silva (38), Ytalo (36) e Sávio (29) são os jogadores mais experientes do Remo. Bruno Silva é o principal perfil de liderança. Esses jogadores devem funcionar como sustentáculos emocionais do time contra o São José.

* Guilherme dos Anjos vai substituir o pai (suspenso por cartões amarelos), à beira do campo, pela quinta vez. A primeira foi na Ponte Preta e todas as outras no Paysandu. Nesta Série B ele dirigiu o time no empate com o Coritiba (1 x 1) em Curitiba e na vitória sobre o Ceará (2 x 1) em Belém.