Papão finalista em jogo protocolar

O Paysandu se impôs na primeira meia hora, fez 1 x 0, perdeu Danrley por lesão e baixou o ritmo. Um pacote de substituições no intervalo e pé no freio no segundo tempo. Com o Águia sem ambição, o jogo tornou-se enfadonho e só nos acréscimos voltou a esquentar, quando uma boa jogada de Robinho resultou em gol do apagado Henan: 2 x 0.

Agora, decisões. Hora da competitividade máxima do Paysandu contra o Remo pelo título e do Águia contra a Tuna pelo terceiro lugar e vaga na Copa do Brasil.

Leão, mais Bonamigo do que nunca

Paulo Bonamigo potencializa nos seus times o jogo pelos lados do campo. O Remo, agora, mais ainda, pela ausência de Felipe Gedoz. A lesão de Erick Flores é um agravante na perda de criatividade. Assim, o Leão é mais Bonamigo do que nunca, com o jogo vertical pelos corredores laterais.

O time vinha dependendo muito dos lançamentos de Marlon, que está em ótima. Para criar uma nova fonte, Bonamigo trocou Pingo por Paulinho Curuá, que também funciona bem em passes longos. É a adequação do time azulino às circunstâncias nessa reta decisiva do campeonato estadual. Estamos vendo um Remo sólido na marcação, mas fadado ao jogo reativo, pelas dificuldades extras na construção de jogadas. É assim que o Leão vai para a decisão estadual. Depois, para a Série C, Bonamigo já terá necessidades táticas supridas com os novos contratados.

BAIXINHAS

* Quando foi contratado pelo Remo, Paulinho Curuá sabia que passaria por um processo de construção de lastro fisiológico para suportar a rotina de treinos em dois períodos e intensidade de jogo. Teve paciência, se dedicou e começa a colher frutos.

* Danrley recebeu do Remo a mesma proposta, mas tinha pressa pra jogar e preferiu a urgência do Paysandu. Como não estava pronto para o novo nível de esforço, vem tendo problemas musculares. Ontem saiu lesionado aos 35 do primeiro tempo.

* Como o Paysandu tem maior pontuação que o Remo, a finalíssima do Parazão, quarta-feira, será na Curuzu. A decisão vai começar no Baenão, domingo. Serviço de inteligência da Polícia Militar desafiado a detectar nas redes sociais qualquer agendamento de vandalismo das gangues rivais.

* Alisson, bom volante da Tuna, paraense de 24 anos, foi formado na base no Londrina. Em 2019 ele se destacou a Segundinha pelo Paraense de Marituba. Voltou para o Londrina e foi trazido pelo Paragominas. Está na segunda passagem pela Tuna, tendo jogado também no Pedreira e no Imperatriz.

* Dazn, Band, Nsports e Tik Tok nas transmissões da Série C. Remo x Vitória, dia 9, na Band e nas plataformas Dazn e Tik Tok. A estreia do Paysandu, somente no dia 16, em Paragominas (o Papão está punido pelo STJD), contra o Atlético Cearense, terá transmissão exclusiva do Dazn.

* Assembleia Legislativa torna Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Pará a luta marajoara, que tem cerca de 10 mil praticantes, é uma das expressões do arquipélago e originou lutadores vitoriosos de MMA no UFC, com os irmãos Iuri e Ildemar Marajó, Francisco e Deiveson Figueiredo. A lei ainda irá à sanção do governador Helder Barbalho.