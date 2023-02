Papão em busca de uma identidade

Os times de Márcio Fernandes têm sempre o mesmo padrão: jogo construído com bola no chão. É só isso que dá para adiantar sobre o time bicolor de 2023, que busca a sua identidade e fará amanhã o seu primeiro jogo oficial, contra o Itupiranga.

Os três amistosos da pré-temporada disseram pouco sobre o novo Papão. Os principais jogadores ainda são os remanescentes de 2022. Dos novatos, quem tem mais crédito é o meia Fernando Gabriel, pelo que fez na rápida passagem em 2017. Então, vejamos amanhã a plataforma de jogo, as potencialidades individuais, as deficiências naturais de um time em construção e o seu poder de superação. Isso tudo diante de um aceso e sempre competitivo Itupiranga.

Marcelo Cabo, o comunicador

Habilidades na comunicação pesam muito na liderança de qualquer profissional em qualquer atividade. Nisso, Marcelo Cabo está se mostrando um mestre. No que fala e no que faz, constrói um ambiente leve. Destaca publicamente as virtudes de quem o cerca e dos comandado. Agora mostra o uso das redes sociais para "vender" o seu próprio trabalho à torcida e à imprensa, como na postagem do vídeo do treinamento da jogada que resultou no primeiro gol (Soares) contra o Independente.

De fato, o Remo deu sinais de que vai engrenar no modelo de jogo, nas variações, nas estratégias. Me refiro apenas a sinais! O processo vai ter erros e correções, acertos e aprimoramentos, empolgações e frustrações, até a sonhada estabilidade.

BAIXINHAS

* Não há acontecimento mais importante para Bragança e Paragominas, hoje, que o

julgamento do STJD que vai decidir o 12° clube do Parazão. O Tubarão está pronto e o Jacaré em fase inicial de preparação, mas hoje quem joga são os advogados, no tapetão.

* Paysandu munido do "know how" da empresa Alvarez & Marsal, agente de mudança na gestão de clubes em períodos de transição e transformação. O clube e a empresa estão avaliando caminhos e formatando o projeto que pode ou não resultar em SAF.

* Copa Verde. Sábado de carnaval, Castanhal x Real Ariquemes/RO, jogo marcado para Paragominas. Quarta-feira de cinzas, Remo x Trem/AP ou Humaitá/AC. O Paysandu só vai estrear dia 1° de março, contra Japiim ou Real Ariquemes.

* Mikael, volante que fez 38 jogos e três gols pelo Paysandu no ano passado, tem oscilado entre o time titular e o banco do Atlético Goianinense. José Aldo, cinco jogos pelo Ituano, está subindo de cotação no clube paulista. Marlon jogou apenas cinco minutos, até agora, em Portugal, pelo Gil Vicente, contra o Arouca.

* Vai ser às 14 horas, hoje, na CBF, o sorteio dos confrontos na Copa do Brasil. Serão definidos os adversários de Remo, Tuna e Águia. A competição vai começar no próximo dia 22, logo após o carnaval.

* Hoje, 18h30, na sede do Remo, lançamento do livro com a história Edson Cimento, goleiro Bola de Prata no Campeonato Brasileiro de 1977. Trabalho do pesquisador

Mauro Brandão.