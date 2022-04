Papão e o sistema defensivo

Depois do absurdo de tomar 11 gols em três jogos, do Castanhal (4), do CSA (4) e do Tapajós (3), o Paysandu tomou cinco nos cinco jogos seguintes. Isso não deixa de ser alentador, embora num desses cinco jogos tomou três do Remo.

Para melhorar os números, o Papão trocou de goleiro, Elias Curzel por Thiago Coelho, e contratou três novos zagueiros. A troca de peças pode ajudar, mas a solução deve envolver todo o sistema de marcação. Márcio Fernandes precisa melhorar a compactação defensiva e organizar melhor as linhas da equipe. Não há goleiro e zagueiros bons sem a devida proteção, com espaços generosos para os adversários, principalmente pelos lados do campo. Como agravante, a Série C vai ter uma "prova de fogo" a cada jogo, com exceção para a estreia. Tudo indica que o Atlético Cearense é o time mais fraco do campeonato.

Bruno Alves e a concorrência

Jogador de muita força física, Bruno Alves teve ótimo começo no Remo e logo virou xodó da torcida. Como depende muito das arrancadas e da força física, o atleta sofreu desgaste em demasia nos gramados encharcados e caiu de rendimento. Assim mesmo, continou sendo peça importante no time. A questão é que agora ele tem forte concorrência.

Netto já estreou conquistando a torcida, contra o Vitória. Fernandinho, Erick Flores e Ronald também estão nessa concorrência, para sorte de Bonamigo, até porque Bruno Alves vai voltar à plenitude tão logo recupere a integralidade da potência muscular.

BAIXINHAS

* Imagine um time profissional que é propriedade de um dos atletas. Esse é o caso do Atlético Cearense, adversário do Paysandu no domingo, que pertence ao atacante Ari, de 36 anos, que passou 15 anos jogando na Europa.

* De volta para Fortaleza, Ari comprou o Uniclínic, clube-empresa. Mudou o nome para Atlético Cearense e as cores, que eram amarelo e roxo, para as cores do Flamengo, em homenagem ao clube do coração. Nos dois últimos jogos que fez pelo seu Atlético, no campeonato estadual, Ari marcou seis gols. Mas não jogou contra o Campinense, na abertura da Série C.

* Marciel e Felipe Gedoz, dois atletas que ainda não estão prontos para 90 minutos. Por enquanto, um vai ser alternativa ao outro nos planos de Paulo Bonamigo. Marciel fortalece e organiza a marcação. Gedoz dá fluidez às jogadas com sua técnica e criatividade.

* Danrley, que deverá ser titular, e Dioguinho, reserva, são os paraenses do time do Paysandu, que se ressente de jogadores com lastro no clube. Isso faz diferença na força do grupo! O mais rodado com a camisa bicolor é Marlon, que está na terceira temporada e tem 61 jogos.

* No Remo, Vinícius e Marlon têm lastro no clube e são líderes. E o grupo tem boa presença de frutos do próprio clube: Pingo, Rony, Ronald, Keven... Paulinho Curuá não é fruto da base, mas é um paraense que está se projetando no clube.

* É curioso como nos últimos anos Remo e Paysandu têm buscado jogadores na Ferroviária/SP. De Araraquara vieram Anderson Uchôa, Hygor Silva, Carlão, Philipe Guimarães e Bruno Leonardo para o Papão, que agora quer o lateral direito Vidal. O Remo trouxe da Ferroviária o lateral Igor Fernandes no ano passado e o atacante Netto este ano.