Papão e o desafio de evitar a "Héliodependência"

O Grêmio assume que entrou na "Renatodependência". O clube perde o rumo no futebol quando Renato Gaúcho se afasta. No Paysandu, Hélio dos Anjos tornou-se tão fundamental e ganhou tanta força, que a "Héliodependência" parece iminente.

Tudo no futebol do Paysandu, hoje, depende do "ok" do todo poderoso comandante. Hélio puxou para si essa responsabilidade pelo que encontrou no retorno à Curuzu, em julho. A atitude é preventiva, para botar o futebol bicolor nos trilhos, com estrutura e organização próximas do padrão de Série B. Em vez do incômodo já manifestado com a força do técnico, o alto comando do Paysandu precisa agir no desafio de evitar a dependência.

Como evitar?

Todo clube profissional deveria ter diretrizes para tudo no funcionamento do futebol: condutas, política de contratações, modelo de jogo, gestão financeira, categorias de base... Clubes sem linhas diretivas ou sem cumprimento delas, estará sempre vulnerável à dependência de técnicos e executivos, nem sempre confiáveis.

Hoje, o Paysandu está bem entregue a Hélio dos Anjos, mas os superpoderes nem sempre são positivos para o clube ou para o profissional. Futebol é muito dinâmico. Os cenários e os humores mudam rapidamente. Em consequência, timoneiros também. Por isso, a importância de um bom plano de viagem, com diretrizes bem definidas.

BAIXINHAS

* O colunista solicitou dos candidatos à presidência do Remo a defesa dos três principais ítens das suas plataformas de gestão. Até agora, lamentavelmente, as propostas foram tratadas em segundo plano. Pelo menos nessa última semana de campanha, o nível da disputa eleitoral precisa ser elevado.

* Seja quem for o eleito para a presidência do Remo, vai receber um Planejamento Estratégico de Gestão produzido por especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Trata-se de um projeto com etapas para curto, médio e longo prazos, apresentado ontem pelo clube.

* Desde a estreia no Sampaio Corrêa, o ex-remista Ícaro é titular absoluto, há oito rodadas, na Série B. Está formando dupla com o também ex-azulino Rafael Jansen. Ícaro é um atleta com possibilidade de retorno ao Baenão em 2024.

* Para o elenco do campeonato estadual e competições paralelas, o Paysandu planeja contratar de 15 a 18 jogadores. Do elenco do acesso devem permanecer Matheus Nogueira, Edílson, Wânderson, Paulão, João Vieira, Robinho, Juninho e Vinícius Leite, além de Mário Sérgio se o clube conseguir recontratá-lo.

* Está engatilhada a volta dos campeonatos sub 15 e sub 13, com a FPF e clubes tendo que cumprir algumas exigências do Tribunal Regional doTrabalho. Inicialmente, deve ser reativada a categoria sub 15. Já é uma glória!

* Paraenses campeões. O meia Paulo Henrique Ganso festeja a conquista da Copa Libertadores com o Fluminense. O zagueiro Alisson, da comunidade quilombola Pitimandeua, Inhangapi, foi campeão da Série C pelo Amazonas. Ele havia sido titular na Série D e fez seis jogos no novo acesso.

* O volante Rodrigo Andrade, fruto do Paysandu, é candidato ao título da Série B no Vitória/BA. E o atacante Rony, fruto do Remo, está na disputa do título da Série A com o Palmeiras.

* Nasce uma nova rivalidade. Águia de Marabá, campeão estadual da 1a divisão, e Canaã FC, de Canaã dos Carajás, campeão da Segundinha, dão à região sudeste a completa hegemonia do futebol paraense. O duelo Águia x Canaã vai abrir a temporada 2024, provavelmente no dia 14 de janeiro, em Marabá, na 1a Supercopa do Pará.