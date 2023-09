Papão, dos sobressaltos ao grande salto

Dos achincalhes ao endeusamento, das revoltas à euforia, da descrença à convicção... Vindo dos sobressaltos, o Papão está a um passo do grande salto, para a Série B. A transformação de cenário, de sentimentos e de perspectivas ocorreu em menos de dois meses. Produto de uma cartada abençoada nos bastidores e de muito trabalho em campo, de Hélio dos Anjos e comandados.

O acesso está praticamente conquistado e o avanço para a decisão do título, contra o Brusque, também está engatilhado. Nesse clima de festa, os bicolores só admitem comemoração, mas, em algum momento, será importante refletir sobre as gravíssimas causas dos momentos mais críticos do clube na temporada. Agora, ok, é hora de curtir a fase gloriosa.

Um desafio aos candidatos no Remo

O Remo está a um mês e meio das eleições, e o que há são apenas pré-candidaturas. Ainda não conhecemos nenhum projeto formal que indique os compromissos e nem mesmo debate de ideias. O processo só não está rigorosamente vazio porque alguns canais de torcedores têm produzido entrevistas.

A coluna desafia os pretendentes à presidência do Remo a apresetarem suas plataformas em documentos. É muito importante tornar transparente o que está arquitetado para o futuro do clube. A menos que não haja projeto algum formalizado! Considerando os avanços do clube, essa não pode ser mais uma campanha de agressões, fofocas ou de meras propostas.

BAIXINHAS

* Basta o Volta Redonda não vencer o Botafogo, sabado à noite, na Paraíba, para o Paysandu ter a confirmação do acesso à Série B. Mas, se o Voltaço vencer, bastará um empate com o Amazonas, domingo, para o Papão já fazer a festa definitiva. O jogo, no Mangueirão, será às 17:30.

* Pontuando, o Paysandu garante não só a ascensão à Série B, mas também a classificação para a decisão desta Série C, contra o Brusque. O time catarinense ganhou todos os quatro jogos no quadrangular. Por isso, já é finalista.

* A troca de comandante, Rafael Lacerda por Luizinho Vieira, fez muito bem ao Amazonas. A retomada da força do Amazonas se refletiu em duas vitórias sobre o Volta Redonda. Assim, certeza de um jogaço no domingo.

* Matheus Nogueira pertinho do segundo acesso seguido à Série B. Ano passado ele era o goleiro do ABC. Mário Sérgio chegou ao Mirassol na reta final e curtiu a emoção dos colegas.

* O que os presidenciáveis do Remo e seus apoiadores pensam sobre SAF? Esse é um dos temas mais relevantes para os debates azulinos, se houver debate. Associados do Leão irão às urnas no dia 12 de novembro.

* Lecheva, coordenador de base do Paysandu, se pronunciou à coluna sobre os quatro atletas sub 20 que se transferiram para o Remo. Disse que Lucas Marreiros tinha contrato, já de profissional, mas não era tutular nem do sub 20. Ronald e Renan também eram reservas e não havia interesse do Papão em mantê-los. Ramon já estava liberado.

* Robinho, 35 anos, pensa por quem corre por ele. Na inteligência e nos recursos técnicos, o meia faz o time bicolor jogar. É um símbolo desta boa fase do Papão, como simbolizou também a fase ruim, quando era uma grife improdutiva.