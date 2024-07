Papão defende honra, hoje, na Série B

Paysandu e América Mineiro são os times que menos perderam na Série B. Apenas três derrotas em 16 jogos! Essa honra o Papão defende, hoje, em Florianópolis, contra o Brusque, que tem cinco derrotas e está na zona do rebaixamento, 18° lugar.

O time bicolor é o 10° colocado, mesmo com média de um gol tomado por jogo. Estaria no G4 não fosse o excesso de empates (oito), no que só é superado pelo Brusque (nove). Ou seja, teremos hoje o confronto dos reis dos empates na Série B. O Papão já estaria em paz pela sequência de sete rodadas sem perder, e ainda vai jogar em campo neutro (Ressacada, em Florianópolis), onde terá mais torcida que o adversário. Sobre o Brusque pesa a pressão da posição de rebaixamento. Jogo com cenário favorável ao Papão.

Ribamar, alívio e renovação de ânimo

Uma bicicleta que só não resultou em gol por "milagre" do goleiro, e o gol, na raça, da vitória sobre o CSA. Desde a noite de segunda-feira, Ribamar está nos seus melhores dias em Belém desde janeiro, quando foi contratado pelo Remo.

Ribamar vivia recluso em Belém, retraído, se poupando de xingamentos e zoação, sempre muito dedicado nos treinamentos. Não por acaso, foi tão efusivamente festejado pelos colegas no gol salvador. Foi também uma atitude coletiva de reconhecimento e carinho ao guerreiro azulino.

BAIXINHAS

* Bryan, Esli, Edinho, Val Soares, jogadores do Paysandu pendurados (dois cartões amarelos). No Remo são os casos de Diogo Batista, Bruno Bispo, Pavani, Matheus Anjos, Ribamar, Adsson e Paulinho Curuá.

* Camilo e Remo se reencontram no sábado. O meia fez nove jogos e três gols pelo Leão no início da temporada. No Figueirense ele está com 13 jogos, dois gols e duas assistências. Não fez nenhum jogo integral pelo time catarinense. Camilo vem sendo reserva.

* O zagueiro Genilson, o volante Léo Baiano e o atacante Jefinho são três ex-Paysandu no Figueirense. Genilson, porém, é o único titular e principal liderança no elenco, capitão do time, tal como era no Papão.

* O Brusque, adversário do Paysandu, tem dois ex-remistas: o lateral/meia paraense Alex Ruan, 29 jogos e três gols na temporada, e o atacante Diego Tavares, que é reserva.

* Vinda do volante Bruno Silva para o Leão Azul era uma insistência do técnico Rodrigo Santana, mesmo caso do lateral Sávio. O Remo tratou de atender, apesar de opiniões contrárias, principalmente no caso de Sávio, que vem sem ritmo de jogos. Bruno Silva, pelo menos, chega em forma.

* De sensação do time e do campeonato a opção de banco, Esli Garcia perdeu espaço para Paulinho Boia no ataque do Papão. O venezuelano vinha perdendo o brilho, enquanto Paulinho Boia começa a brilhar no ataque bicolor.

* Na "era" Rodrigo Santana o Remo tem cinco vitórias e três derrotas. Um time que não empata! A média de aproveitamento está em 62,5%. Nas últimas cinco rodadas da fase o Leão precisa conquistar 66,6%, ou seja, mais 10 pontos em 15.