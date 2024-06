Papão com mais lenha na fogueira

A fase de ascensão já bastaria para a confiança dos bicolores em mais uma jornada de glória, domingo (30), contra o Operário. O calor desta época na região e o ritmo intenso a ser imposto pelo Papão são complicadores para o adversário, que vem de uma região muito fria. E a torcida vai se encarregar de botar mais lenha na fogueira, enchendo a Curuzu e transmitindo a sua força num caldeirão.

Isso tudo torna o Papão muito forte, mas o Operário é um time muito consistente e impõe respeito. A tarde do domingo virá fadada a grandes emoções para os bicolores, numa rodada que afastar ou recolocar o Papão na zona do rebaixamento da Série B. O Paysandu tem missão de se impor como patrão, diante do Operário.

Qual é a tua luta, Leão?

Quatro pontos acima da Z4 e cinco pontos abaixo do G8 da Série C, o Remo decide nas próximas rodadas qual é a sua luta: por classificação ou contra rebaixamento.

Com 10 pontos, o Leão Azul está num bolo de sete clubes com pontuação muito próxima, como é o caso do Ferroviário. Isso torna muito mais importante o jogo deste sábado, pela concorrência direta. Além disso, os azulinos vão jogar amanhã sob o alerta deixado pelo jogo de Natal, onde o time remista ficou devendo suor no primeiro tempo e se deu mal. A cobrança agora é por máxima competitividade. Leão em alta rotação!

BAIXINHAS

* Marcelo Rangel, único atleta que disputou integralmente os 30 jogos do Remo na temporada. Isso significa que o reserva Léo Lang segue na sina de goleiro reserva. Desde 2019, no América Mineiro, no Tombense e no Remo, ele jogou uma única partida. Foi na Série B 2023, na vitória do Tombense sobre o Vila Nova, 2 x 1.

* Três para lá e três para cá. É o Paysandu na tabela de classificação da Série B. Com 15 pontos, o Papão está três pontos acima da zona do rebaixamento e três abaixo da zona de classificação. Se não vencer o Operário, terá risco de entrar na Z4. Se vencer, bate à porta do G8.

* Ao passar dos 100 jogos pelo Paysandu, em três temporadas, João Vieira tornou-se uma das raridades no futebol paraense. Nicolas e Vinícius Leite também têm essa marca, mas entre idas e vindas. No Remo, Vinícius chegou a 258 jogos.

* Terceiro maior artilheiro do país na temporada, com 18 gols, Nicolas fez apenas um gol em 11 jogos na Série B. Foi contra o Goiás. Brilhou no Parazão e na Copa Verde, mas está devendo no Campeonato Brasileiro. Pedro (Flamengo, 23 gols) e Mastriani (Athletico Paranaense, 19) estão à frente na artilharia nacional.

* Diogo Batista, Paulinho Curuá, João Afonso, Ribamar e Adsson, os cinco jogadores do Remo pendurados em cartões amarelos. João Afonso está em tratamento médico e deve ser substituído por Ligger, amanhã.

* Mangueirão vai completar dois meses sem jogo nenhum. O último foi Águia x São Paulo. O Remo até tentou levar o jogo de amanhã para o estádio estadual, mas não foi possível. Torcedores de Leão e Papão já não curtem a ideia de ir ao Mangueirão pelos preços abusivos de estacionamento.