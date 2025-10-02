Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Colunas chevron right Carlos Ferreira chevron right

CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Os dois olhares para a "decisão" de hoje

Carlos Ferreira

Tomados pelo ângulo de visão do Paysandu para o jogo de hoje, enxergamos a disputa da sobrevivência em luta contra o rebaixamento. Vencer é a forma de manter as possibilidades de salvação. Já no olhar do Cuiabá, com 45 pontos, a vitória significa encostar no G4. Nos dois olhares, portanto, é jogo com peso de decisão.

Pelo drama, o Paysandu é um time mais tenso, numa atmosfera de incentivo e cobranças. Emoção absoluta a cada momento! O Cuiabá vai a campo mais sereno, mais voltado para estratégias, planejado para explorar os erros dos bicolores. São dois times em condições emocionais opostas. E ao Paysandu cabe explorar a energia do sofrimento, da cumplicidade e da superação. Resumo da ópera, jogão! A bola vai rolar às sete da noite, na Curuzu.

Leão reativo por natureza

Guto Ferreira entende que o Remo já tinha o jogo reativo no DNA, da época de Daniel Paulista, e que o resgate foi simples. Para o duelo com o Operário, em Ponta Grossa, o que o técnico azulino faz é aprimorar o modelo de jogo: bloco médio e transição rápida para o ataque, agora com ações mais elaboradas.

Para quem não lembra, nas primeiras rodadas da Série B o centroavante Felipe Vizeu cumpria uma movimentação que favorecia as investidas diagonais de Pedro Rocha. Agora é João Pedro quem faz o trabalho de facilitador, mas recuando para participar das conexões. O fato é que o Leão reencontrou a sua melhor identidade e dá esperança de êxito no Paraná, domingo. 

BAIXINHAS

* Marcelinho, Klaus, Sávio, Pedro Castro, Pavani e Janderson. Os seis atletas do Leão Azul estão pendurados no segundo cartão amarelo. Marrony cumpriu suspensão no jogo passado e deverá sentar no banco de reservas, pelo que os uruguaios Diego Hernandez e Nico Ferreira produziram contra o CRB. 

* Diogo Oliveira segue sob atenção médica no Paysandu com suas dores musculares. Mais uma chance para Denilson no ataque, hoje, contra o Cuiabá. O time deve repetir a formação vitoriosa em Criciúma: Matheus Nogueira; Edilson, Thalisson, Maurício Antônio, Reverson; Ricardo Henrique, André Lima, Denis; Marlon, Denilson e Maurício Garcez. 

* Remo e Paysandu colocaram em campo oito estrangeiros, cada. No Leão restam sete. Só saiu o argentino Ivan Alvariño, que voltou para o Amazonas. No último jogo havia três no time e três no banco. No Papão, nenhum no time. Quatro (Borasi, Benítez, Espinoza e Cavalleri) já foram embora. Dois (Martinez e Delvalle) estão à margem do elenco. Quintana e Novillo integrados, mas barrados.

* Eduardo Barros, técnico do Cuiabá, foi auxiliar de Fernando Diniz por sete anos, inclusive na Seleção Brasileira. Isso sugere que o adversário do Paysandu, hoje, jogue buscando a posse de bola e peças próximas, num padrão meio dinizista. Vejamos. 

* O técnico do Cuiabá começou a temporada comandando o Amazonas e foi campeão estadual. Depois trabalhou com o agora azulino Guto Ferreira no clube matogrossense e acabou herdando o cargo. Eduardo Barros tem 40 anos e está trabalhando para fazer o nome no mercado.

* Copa Norte, resgatada no novo calendário da CBF, já foi conquistada quatro vezes pelo futebol paraense. Pelo Remo em 1968, 1969 1971 e pelo Paysandu em 2002. Agora o campeão da Copa Norte vai decidir a Copa Verde com o campeão da Copa Centro Oeste.

* O avanço está na atribuição de vaga na terceira fase da Copa do Brasil para os campeões das duas regiões. Espera-se a confirmação de R$ 3 milhões como prêmio para o campeão do norte e o mesmo valor para o campeão do centro oeste.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

paysandu

colunas

carlos ferreira

Carlos Ferreira
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA

Futebol

Os dois olhares para a "decisão" de hoje

02.10.25 10h45

Carlos Ferreira

Por que os bons largam o Papão?

01.10.25 10h42

Carlos Ferreira

Leão, das mazelas à redenção

30.09.25 10h44

Carlos Ferreira

Ciência e tecnologia em vão no Leão

28.09.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda