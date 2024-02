O Re-Pa mudou a vida de um bicolor em 2023

O Papão havia vencido o Amazonas, em Manaus (2 x 1), na estreia do zagueiro Wellington Carvalho, que foi expulso. O maranhense Wanderson ganhou chance logo no Re-Pa, sob desconfiança. Ele teve atuação perfeita, virou titular e mudou de vida. Teve bela melhoria salarial no novo contrato e continua titular, cheio de moral.

Aos 29 anos, Wânderson vive a melhor fase no futebol, no seu primeiro time de grande torcida. Já aprovadíssimo no teste do Re-Pa, ele é um dos que mais transmitem confiança à torcida e ao técnico Hélio dos Anjos.

Clássico é com Camilo

Pelo Botafogo contra Flamengo, Fluminense e Vasco; pelo Avaí contra o Figueirense; pelo Internacional contra o Grêmio; pela Ponte Preta contra o Guarani. Camilo, 37 anos, já jogou clássicos o bastante para não sentir pressão, por mais que o Re-Pa tenha suas peculiaridades.

Camilo é a principal referência técnica e uma das lideranças do time azulino, homem da confiança de Ricardo Catalá. O meia ainda não jogou no seu melhor nível, mas já teve momentos mágicos com a camisa azulina. O Re-Pa é o jogo que o desafia a mostrar do que é capaz e começar a emplacar como xodó da torcida.

BAIXINHAS

* Raimar foi expulso do único Re-Pa que já experimentou: Leão 2 x 0 Papão, no Baenão, em 2021, na semifinal da Copa Verde. Raimar está começando a temporada como titular, tendo a concorrência de Nathan, jogador cedido pelo Fortaleza.

* Hoje, aniversário do Papão, 110 anos. O Paysandu nasceu numa segunda-feira, na Pariquis, 22, entre as travessas Apinagés e São Matheus, agora Padre Eutíquio. Era onde morava Abelardo Conduru, um dos principais fundadores do clube alviceleste.

* Torcedor é ou não é cidadão? Tem ou não tem os direitos de consumidor? Para que servem o Procon e o Ministério Público? Perguntas provocadas pelos preços abusivos de produtos e serviços no Mangueirão.

* O Re-Pa sempre separou os homens dos meninos em campo. Com tantos novatos, vejamos, domingo, quem tem potencial emocional para crescer na pressão do clássico, especialmente esse que será de casa lotadaça.

* Renato Alves ou Daniel? Na estreia do Leão, contra o Canaã, Daniel foi titular, até porque iniciou a pré-temporada duas semanas antes do concorrente. Lesionado, deu oportunidade para Renato Alves jogar contra o Castanhal. Para o Re-Pa, é força de marcação, mas Renato Alves contribui mais no jogo aéreo, que tende a ser decisivo.

* Bryan Borges, a melhor surpresa do Papão neste começo de temporada. Foi competente nas duas laterais e até na primeira linha, atacando e reforçando a marcação avançada. É um jogador que está recuperando espaço no mercado, depois de graves lesões e cirurgias, disposto a tudo para emplacar no Papão.

* Caeté x Bragantino, o clássico da farinha, sem separação de torcidas no Diogão, amanhã. São dois clubes da mesma cidade, cheios de ambição, mas com relação cordial, exemplar.