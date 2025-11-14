O que vai mover os Leões amanhã?

O Remo está movido pelo pela ambição do acesso à Série A, em clima de entusiasmo e ansiedade. E o Leão catarinense? Ao contrário, o Avaí caiu na inércia por quatro dias e só ontem voltou a treinar, depois do protesto por falta de salários e outros direitos. Como os azulinos devem interpretar a crise do adversário?

Prudente é não se iludir. O Avaí pode ir a campo enfraquecido pela crise ou agigantado por ofertas financeiras de concorrentes do Remo ao acesso. Melhor é nem ter dúvida e encarar o Avaí como um time que não perde há seis rodadas é que tem uma história a honrar. O Leão Azul está na sua plenitude e tem o dever de se impor, até porque a sua torcida será maioria no estádio. Afinal, os três pontos em disputa são pra lá de preciosos.

Papão sob o olhar do novo comandante

Marcelo Sant'Ana na Curuzu, hoje, de olho no time bicolor contra o Amazonas. O novo executivo de futebol chega poderoso e com o crivo acionado para separar o joio do Papão.

Quem quiser manter o emprego vai ter que convencer o novo comandante com suor e credenciais técnicas. Isso sugere um Paysandu valente nesse jogo de "vida ou morte" para o Amazonas, que precisa vencer a qualquer custo para seguir com possibilidade de evitar o rebaixamento. Esses são os motivos que podem fazer o jogo valer a pena inclusive para a torcida bicolor, que é a quarta maior da Série B em média de ingressos comprados (11.269) por jogo. A bola vai rolar às 20 horas.

BAIXINHAS

* O Avaí não terá o goleiro Cesar, que está suspenso, nem o reserva imediato Igor Bohn que está lesionado. Otávio, terceiro goleiro do elenco, é quem vai enfrentar o Remo. Nas demais posições estarão todos os titulares. Cleber é o artilheiro avaiano nesta Série B com 11 gols.

* Remo e Novorizontino são os times que menos perderam nesta Série B. Sete derrotas, cada. Esse número de derrotas é maior que o número de vitórias do Paysandu. O time bicolor só venceu cinco vezes em 36 rodadas. Com 19 derrotas o Papão é também o que mais perdeu.

* Jogadores pendurados no segundo cartão amarelo. Cinco no Papão: Marlon, Pedro Henrique, Carlos Eduardo e André Lima. Oito no Leão Azul: Pavani, Klaus, Sávio, Pedro Castro, Nathan Pescador, Marcelinho, Kayky Almeida e Nathan Camargo.

* Jogadores que estavam afastados e rescindiram com o Paysandu: Ronaldo Henrique, Dudu Vieira, Carlos Eduardo, Dener e Thiago Heleno. A nova direção de futebol está costurando novos acordos para mais algumas rescisões ainda esta semana.

* Argentino Ivan Alvariño, que joga hoje pelo Amazonas, festejou acesso ano passado pela Onça de Manaus e este ano está colocando o nome num rebaixamento. Mas ele está também na campanha do Remo (quatro jogos na Série B) e pode colocar um acesso no currículo, além do título paraense.

* Colocar o lateral Marcelinho em campo amanhã seria mais um golaço do NASP (Núcleo Azulino de Saúde e Performance), duas semanas depois do "milagre" feito com Marcelo Rangel. Marcelinho, que sofreu baque no pé esquerdo, vem dando ótimos sinais de recuperação, a ponto de ontem ter voltado a treinar.

* Programação dos jogos que interessam aos azulinos na rodada: Volta Redonda x Chapecoense, Coritiba x Athletic, amanhã, simultaneamente ao jogo do Remo. Goiás x Novorizontino, Criciúma x Botafogo. Esses dois jogos serão domingo às 16:30.