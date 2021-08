O que está atrapalhando Matheus Oliveira?

Elogiado por todos que conhecem o seu potencial técnico e habilidade, Matheus Oliveira ficou devendo muito nos três primeiros jogos pelo Remo. Como explicar? Por ser franzino, Matheus Oliveira está sentindo muito o calor e umidade do ar. Ao perder peso no suor, ele perde força física. Está em processo de adaptação.

O que Matheus Oliveira está sentindo, deverá ser sofrimento de todo o time do Operário/PR na sexta-feira, quatro da tarde, contra o próprio Remo. Nesse período de temperaturas tão altas, muita transpiração, jogadores perdem energia à medida em que derramam suor. Problema que preocupa os remistas e apavora os operarianos.

Papão com ataque totalmente indefinido

Bruno Paulo, Robinho, Grampola, Danrley, Luan, Laércio, Rildo e Thiago Santos. Desses, Rildo vai dando sinais de que vai ser titular tão logo entre em forma. Danrley está em evolução. Ainda são esperados os sinais de Grampola e reação dos demais. Os demais foram bem discretos até agora. Enfim, a disputa está aberta.

Cumpridas 10 rodadas da Série C, cinco atacantes já deixaram o clube e dos oito atuais, ninguém pode ser declarado titular. Concorrência intensa pela confiança e pela preferência do técnico Roberto Fonseca neste começo de um novo ciclo no clube.

BAIXINHAS

* Marcelo, único lateral direito do Paysandu, joga contra o Botafogo/PB com dois cartões amarelos. Israel foi dispensado e Yure cedido ao Imperatriz. Paulinho e Ratinho também estão pendurados. Ratinho e Bruno Paulista não jogam domingo. Estão suspensos.

* No Remo, quatro pendurados para o jogo de sexta-feira contra o Operário: Thiago Ennes, Igor Fernandes, Felipe Gedoz e Rafael Jansen. Três vão cumprir suspensão: Anderson Uchôa, Vitor Andrade e Erick Flores.

* Operário não terá contra o Remo o meia Tomás Bastos, que em 2019 teve destacada passagem pelo Paysandu, com cinco gols em dez jogos. Lesionado, o meia talvez nem jogue mais este ano. Mas o também ex-bicolor Matheus Costa estará no comando técnico do time paranaense.

* Na próxima rodada da Série C, o Paysandu pode subir à liderança ou descer à sexta posição do grupo. Se vencer, supera o Botafogo e o Volta Redonda. Se perder, pode ser superado por Ferroviário, Manaus e Tombense. Um empate deve mantê-lo no G4.

* Para garantir maioria de votos na Assembleia Geral, a CBF dá 150% de aumento salarial aos presentes das Federações, de R$ 20 mil para 50 mil. Nesse jogo sem regras, vale tudo pelo poder. A presidência da CBF corresponde a R$ 340 mil por mês e muitas regalias.

* No Pará, Adelcio Torres, Paulo Romano e Ricardo Gluck Paul estão em plena campanha eleitoral pela cadeira de presidente da FPF, embora ainda não haja data definida para a eleição. Deve ocorrer em outubro ou novembro.

* Paysandu, campeão dos campeões. O título completa 19 anos, hoje, como maior conquista do futebol paraense, em memorável decisão contra o Cruzeiro.