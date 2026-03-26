O outro lado da moeda no Remo; Só a metade do elenco do Paysandu vem sendo efetiva Carlos Ferreira 26.03.26 14h00 Remo é vitrine, Paysandu tenta dar equilíbrio no elenco (Thiago Gomes / O Liberal) O outro lado da moeda no Remo Nos habituamos à perda dos melhores jogadores de Leão e Papão para clubes como Goiás, Sport Recife, Juventude, Ceará, Fortaleza... Hoje, com a vitrine da Série A, o Remo está no outro lado da moeda. Assim, tirou desses clubes Jajá, Matheus Alexandre, Gabriel Taliari, Marlon e Pikachu, por exemplo. Agora David Braga, ex-Athletic, e Maiky, ex-Novorizontino. Por enquanto, o Leão Azul só tem como atrativos a vitrine, o poder financeiro e a energia da torcida. Falta um Centro de Treinamentos decente para condições de trabalho no padrão da Série A. Vingando a parceria com a Vale e cumprido o cronograma, o clube terá essa estrutura em 2027. Isso quer dizer que se o Remo conseguir se manter na Série A, será muito competitivo no mercado para a próxima temporada. Só metade do elenco bicolor vem sendo efetiva Dos 36 atletas do elenco do Paysandu, só metade vem tendo frequência em jogos. Isso é normal, mas acende um alerta para a sobrecarga de jogos que está chegando com Copa Norte, Copa do Brasil e Série C simultâneas em abril e maio. O clube está contratando e dando ao elenco o que se espera que sejam reforços. Afinal, o time está em alta, invicto há oito jogos, mas não significa que esteja pronto para a missão maior: acesso à Série B. O elenco está com cinco goleiros, seis laterais, seis zagueiros, cinco volantes, cinco meias, nove atacantes. Porém, metade não vem jogando. Alguns nem estrearam. Ou seja, o Papão segue em construção, com larga margem e necessidade de crescimento para atingir os objetivos maiores. Estão chegando mais um volante e mais meia/atacante. BAIXINHAS * Atletas que ainda não jogaram pelo Papão este ano: goleiros Sandro, Levi e Marcão; zagueiro Bruno Bispo; volante Artur Monteiro; meias Matheus Vargas, Lucas Cardoso e Jhon Echavez; atacante Juninho. Artur Monteiro é de Guiné Bissau e Jhon Echavez da Colômbia, mas chegaram ainda para o sub 20. * Remo terá hoje cinco garotos da base no banco contra o Porto Velho, em Rondônia, pela Copa Norte. Entre eles o colmbiano Andrés Gonzalez, atacante de 19 anos que disputou o Parazão profissional pelo Amazônia. Os outros são o lateral Rafael, o volante Paulo Henrique, o meia Miguel e o atacante Tico. • Com o poder da vitrine, o Remo conseguiu tirar do Novorizontino o lateral esquerdo Maiky, eleito melhor da posição no campeonato paulista. O atleta é do Grêmio e teve o empréstimo transferido para o Leão Azul, que recebe também o meia David Braga, mentor do time mineiro do Atletic desde o ano passado. * A má notícia no Remo é a lesão de Victor Bueno na panturrilha. O núcleo médico do clube vai esclarecer o problema, que deve tirar o atleta do jogo de quinta-feira contra o Santos. O lateral Maiky, como chega em plena forma, deve assumir logo a lateral esquerda. * Já sentindo o impacto da simultaneidade de competições, o Paysandu vai enviar time alternativo a Rondônia no início da semana para enfrentar o Guaporé. A distância da cidade de Rolim de Moura implica numa logística complexa e desgastante. O time só retorna a Belém na quinta-feira, véspera da viagem a Volta Redonda para a estreia na Série C. Por isso, a divisão do elenco em dois times. * Felipe Surian vai ter hoje a primeira missão como técnico do Remo, comandando o time alternativo ao lado de Flávio Garcia em Rondônia. O lateral Cufré e o atacante Rafael Monti terão chance definitiva para salvar o emprego, enquanto Gabriel Poveda tem o desafio de confirmar que é artilheiro. * Goleiro Digão, com 60 jogos pelo Porto Velho, é protagonista no time rondoniense. Em 2024 ele fechou o gol e foi determinante na vitória que eliminou o Remo da Copa do Brasil. Outro protagonista no Porto Velho é o atacante Tcharlles, que teve boa passagem pelo Remo em 2020 e foi apagado no Paysandu em 2021. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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