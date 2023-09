Novo Mangueirão custa R$ 600 mil por mês

O novo estádio Mangueirão, que no domingo terá todos os seus espaços tomados pela torcida do Paysandu, está funcionando com custos muito acima das receitas, mas abaixo das principais arenas do país. O custo mensal de manutenção do Mangueirão está em torno de R$ 600 mil, conforme informação do Secretário de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, ao jornalista Márcio Lins, da TV Liberal.

Neste domingo, por exemplo, o Paysandu vai pagar R$ 30 mil pelo jogo contra o Botafogo/PB. Essa cota cai à metade quando o público fica abaixo de 10 mil torcedores. O futebol fica muito longe de bancar os custos. Por isso, a necessidade de outros eventos, como shows, que pagam até R$ 200 mil de aluguel. Para isso, foi comprado por R$ 4 milhões um piso de proteção ao gramado, já utilizado, com sucesso.

Igualdades entre Paysandu x Botafogo

Cinco vitórias de cada time e cinco empates. Nos 15 jogos, 15 gols de cada. Os dados são do pesquisador Jorginho Neves. Igualdades que dão um "ar" de tira cisma ao confronto Paysandu x Botafogo, domingo, 16 horas.

O time paraibano começou a Série C atropelando os adversários, mas teve queda de performance, viveu momentos de pressão e voltou a crescer. É um bom time, mas instável no rendimento, tal como o Paysandu, que se caracteriza bem pelo aguerrimento. Incentivado por mais de 40 mil torcedores, domingo, o Papão será mais aguerrido do que nunca, mas com um adversário ajustado e venenoso.

BAIXINHAS

* Acabou sendo benéfico para o Remo o adiamento para hoje do jogo que estava marcado para ontem, contra o Grêmio, pela Copa do Brasil Sub 20. Assim, os remistas ganharam tempo para melhor repouso.

* A viagem dos azulinos ao Rio Grande do Sul foi interrompida em Campinas por uma pane no avião. O jogo, hoje, vai começar às 19 horas. Jogo de volta na outra quarta. O classificado vai enfrentar Bahia ou CSA na semifinal.

* Volante Alencar vai ter o primeiro contato com a torcida do Paysandu logo em tarde de Mangueirão lotado. O atleta causou ótima impressão na estreia em Manaus, contra o Amazonas. Alencar está emprestado pelo Retrô/PE.

* Eleições do Remo mudando de data. Vão passar de 11 (sábado) para 12 (domingo) de novembro. Faltam dois meses para a eleição e imediata posse do novo presidente.

* Mangueirão tem gestão mista. Alguns setores estão terceirizados à empresa, como forma de não depender da burocracia da gestão pública em situações de urgência. É o caso do estacionamento externo, que está sendo cobrado a 20 reais.

* Sobre o custo da manutenção do Mangueirão, em R$ 600 mil por mês, é menor que os das principais arenas do país, que estão na faixa de R$ 1 milhão a 2 milhões. As arenas dão prejuízo acentuado, as de Pernambuco, Amazonas, Brasília, Mato Grosso e Rio Grande do Norte.

* Três paraenses em campo num jogo festivo. Joinville x Grêmio, amistoso dos campeões brasileiros, no sábado. No Joinville o zagueiro Pedro Paulo e o lateral Wellington Saci. No Grêmio o atacante Luis Paulo. A festa dos ex-profissionais vai ser Joinville.