Maré boa! Leão vive sucessão de artilheiros

Depois que Fábio Oliveira fez 22 gols em 31 jogos na Série B de 2007, o Remo sofreu grande escassez de artilheiros. Se deu por feliz com Marciano em 2010, Leandro Cearense e Val Barreto em 2013 e 2014. A rigor, a torcida só voltou a festejar com camisa 9 em 2020, com Salatiel, que em 13 jogos fez cinco gols e um deles foi do acesso à Série B, num Re-Pa. Ano passado, Neto Pessoa fez 10 gols em 15 jogos e foi herói na conquista da Copa Verde. Agora, Brenner é o cara.

Brenner tem sete gols em 14 jogos e foi decisivo na conquista do título estadual. Ele não tinha essa média (0,5 gol por jogo) desde 2017, quando fez 13 em 26 jogos pelo Internacional. Brenner está em alta, mas acabou de ganhar a concorrência de Vanilson, que também tem bons números recentes de artilharia. Maré boa para o Leão!

O "fico" de José Aldo

Jogador jovem, multifuncional, de boa qualificação técnica, xodó da torcida. O futebol de José Aldo justifica o interesse da Ponte Preta e mais ainda o esforço do Paysandu para mantê-lo na Curuzu, quando tudo indicava a perda.

Para o atleta e para os empresários detentores dos direitos econômicos, se a Ponte Preta era mais vitrine, o Paysandu é mais segurança. Afinal, José Aldo ainda está confirmando mercado e já entendeu que está no radar de clubes e de investidores. Ele tem 23 anos e fez dois gols em 22 jogos pelo Papão. Dois gols contra o Remo.

BAIXINHAS

* Das seis apostas de Paysandu e Remo para a temporada, só Dioguinho renovou contrato. Com a camisa do Papão ele confirmou o potencial e teve comportamento aceitável. O Papão liberou Dênis Pedra e Alex Silva. O Leão descartou Luan Rodrigues, PH e Veraldo.

* Para a Série C o Paysandu tem o zagueiro Douglas, ex-Tapajós, e o Remo o goleiro Zé Carlos, ex-Águia. O meia Adalto, outro destaque do Águia, foi para o Confiança/SE e o atacante Leandro Cearense, liberado pelo Castanhal, foi contratado pelo Icasa/CE.

* Atlético Cearense, adversário do Paysandu no domingo, em Paragominas, é candidato a rebaixamento. O rubro-negro já foi rebaixado no campeonato estadual e entrou na Série C em graves dificuldades financeiras. Estreou perdendo em casa para o Campinense, 1 x 0.

* A coluna divulgou ontem o ranking dos acessos dos clubes paraenses no Campeonato Brasileiro. Leitores cobraram o ranking dos 17 rebaixamentos: Paysandu 07, Remo 05, Tuna: 03, São Raimundo: 01, Águia: 01

* Em janeiro, o Parazão 2022 já deveria ter começado no mandato do presidente eleito da FPF. O campeonato acabou e as eleições continuam pendentes. Seriam na próxima quarta-feira, mas houve novo adiantamento. Haja enroscos inaceitáveis, que já viraram questão de polícia! Uma novela de horrores, de um processo mal conduzido, marcado por incivilidade. Vergonha!

* Depois que saiu do Remo, Salatiel fez apenas cinco gols em 57 jogos. Um em dois jogos pelo Náutico e quatro em 55 pelo Londrina. Nicolas, que pelo Paysandu fez 37 em 103 jogos, no Goiás tem 16 gols em 43 jogos.