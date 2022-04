Mais um ponto e Papão em 8°

O Paysandu jogou para merecer vitória e teria perdido, não fosse um erro da arbitragem, que não viu o segundo gol do Mirassol. Jogão no fechamento da terceira rodada da Série C e ponto precioso que manteve o Papão no G8, mas no limite, como 8° colocado.

Há jogos em que o desempenho vai além do resultado. Foi o caso do Paysandu na noite de ontem. O time jogou tanto que o empate ficou em segundo plano. A maior virtude do Papão foi o jogo ofensivo, se impondo na casa do adversário, com a postura de candidato ao acesso. Destaque para o goleiro Thiago Coelho, que falhou em Natal, mas foi uma muralha em Mirassol, e também para o atacante Marlon, autor do gol, que jogou demais.

Remo recebe um e pode ganhar outro reforço

Se Albano foi contratado junto ao Goiás, o também meia Anderson Paraíba, 31 anos, pode se despedir hoje do Botafogo/PB e viajar para se apresentar ao Remo, desde que o seu time não vença o Nacional de Patos por mais de um gol, na semifinal do campeonato estadual. É que no jogo de ida, em Patos, o Botafogo perdeu por 3 x 1.

O atleta fechou negócio com o Remo, mas o Botafogo só admitiu liberá-lo ao encerramento da campanha no estadual. Anderson Paraíba é um meia de estilo intenso, como o Leão tanto precisa, enquanto Albano tem estilo clássico.

Anderson Paraíba tem 13 jogos nesta temporada, um gol e duas assistências. No sábado ele fez o primeiro jogo dele na Série C, na vitória sobre o Confiança (1 x 0) e se já vier amanhã ou quinta para o Remo, deverá estrear contra o mesmo Confiança, no domingo.

BAIXINHAS

* Felipe Gedoz conseguiu "azedar" no Remo quando tinha tudo para se estabelecer como ídolo. Ele, que não se lesionava, este ano passou a ter passagens frequentes pelo núcleo de saúde, e no período de um dos tratamentos, no final de janeiro, foi denunciado por uma vizinha por festa no apartamento em plena pandemia.

* Já prevendo o desenlace, o Remo agiu nas contratações de Jean Patrick e Anderson Paraíba. Como ainda não está pronto e o outro nem chegou, o clube contratou também Albano, dando a Bonamigo três prováveis soluções para o providencial afastamento de Gedoz.

* Atitude do Remo ao rescindir com Gedoz vale como recado direto para o elenco. Quem não tiver compromisso com a causa do clube está fora. A mesma atitude havia sido tomada contra Dioguinho, o amigão de Gedoz.

* Mariolino, ex-atleta da Tuna, agora empresário em Portugal, tem chegada a Belém prevista para 10 de maio. Vem como investidor para tratar pessoalmente do seu projeto da SAF tunante.

* Paysandu só volta a jogar na Curuzu dia 8 de maio, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Antes, recebe o Ypiranga em Paragominas no próximo sábado, completando o cumprimento da pena imposta pelo STJD. O Remo só volta ao Baenão no dia 14 de maio, contra o Mirassol. Antes, visita o Confiança, o Brasil de Pelotas e o Cruzeiro.

* Lanterna do seu grupo na Série D, a Tuna recorre a Josué Teixeira, ex-Caeté, no lugar de Emerson Almeida, para reagir no campeonato. Estreia de Josué será sábado, no Piauí, contra o 4 de Julho. O Castanhal recebe o Fluminense, também do Piauí, mas só na próxima terça-feira.