Leão, um time forjado na dor, chega em festa ao Dia D

Pense em um grupo que sofreu...! O Remo formou um novo elenco com grandes expectativas para o que viverá hoje à tarde: o jogo do acesso. A trajetória, porém, foi tortuosa e dolorosa. Atletas que agora recebem aplausos já foram "apedrejados" pelas mesmas mãos. É um time forjado no sofrimento. Por isso, tanta união e tanta determinação.

Em geral, times construídos no sofrimento têm mais força, cumplicidade e superação. Assim é o Remo de hoje, na missão de derrotar o encardido time do São Bernardo e garantir o acesso à Série B. O Leão Azul está no máximo de suas potencialidades para o jogo mais importante da temporada, precisando ser sereno sob pressão, arrojado e equilibrado no duelo tático e nas emoções.

As armas do São Bernardo

O Mangueirão vai ferver, mas não será nada que o São Bernardo já não tenha experimentado contra os grandes de São Paulo. O time é "calejado" e difícil de enfrentar, com uma defesa sólida.

É importante observar as características do São Bernardo para entender as circunstâncias do jogo. O time paulista vai se fechar, jogar nos erros dos azulinos e usar todas as artimanhas possíveis para irritar e desestabilizar o time paraense. Para vencer e garantir o acesso, o Remo terá que se impor com bravura, máxima aplicação tática e equilíbrio emocional.

Baixinhas

Assim como o São Bernardo pode usar artimanhas para desestabilizar os azulinos à medida que o tempo passar, esse cenário se inverterá se o Remo fizer um gol e abrir vantagem nos primeiros 30 minutos.

A volta de Sávio é mais importante pela sua contribuição na criação de jogadas e na dobradinha com Raimar do que por seu papel defensivo. Ele transmite segurança ao time inteiro pela sua competência técnica e inteligência.

O Paysandu está a apenas 38 dias das eleições gerais, marcadas para o dia 5 de novembro. No entanto, a data pode ser adiada por coincidir com o jogo contra a Ponte Preta, em Campinas, pela 35ª rodada da Série B.

Apesar da proximidade, pouco se fala sobre o assunto. Não há qualquer mobilização política visível no universo bicolor, justamente no momento em que o futuro do clube deveria ser amplamente debatido. Roger Aguilera é o único candidato anunciado à presidência.

Aos 36 anos, o zagueiro Ligger pode conquistar hoje, pelo Remo, seu 5º acesso no Campeonato Brasileiro. Ele já obteve dois acessos à Série B com o Oeste/SP (2012) e Fortaleza (2017), e dois à Série A com o Fortaleza (2018) e Red Bull Bragantino (2019).

"Muitos disseram 'não' ao Remo e devem estar arrependidos". A frase é do técnico Rodrigo Santana, referindo-se aos vários jogadores que recusaram a hipótese de vir para o Leão enquanto o time ainda lutava pela classificação. A única exceção foi o atacante Jonny Robert, que assinou contrato mesmo na incerteza e deixou o Amazonas.

O rateio de R$ 2 milhões entre elenco e comissão técnica depende de uma vitória amanhã contra o São Bernardo. Para conquistar o prêmio e todas as honras do acesso, os azulinos vão utilizar todas as armas, principalmente a ofensividade de Diogo Batista e Raimar pelos lados do campo.

CRB x Paysandu, na próxima sexta-feira, em Maceió. Reencontro do Papão com Hélio dos Anjos, em um duelo crucial pela sobrevivência na Série B. Querendo ou não, esse será o tema da semana.