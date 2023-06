Leão dá alento no desempenho, mas frustra no resultado

O desempenho até que foi razoável, mas o Remo ficou devendo no resultado (0 x 0 com o América de Natal) e segue na "lanterna" da Série C. Curioso é que foi o 7° empate nos sete jogos dos paraenses nas duas últimas rodadas das Séries C e D.

Embora tenha mostrado alguma evolução de conjunto e muita raça, o Remo ainda se ressente de repertório no ataque. Tem ações previsíveis. As jogadas individuais de Pedro Victor vêm sendo as mais perigosas.

Intertemporada fora de época no Papão

Em plena Série C, o Paysandu cumpre uma intertemporada à medida que filtra o elenco, reforma o time, introduz atletas fora de forma e altera o modelo de jogo. No meio desse turbilhão, Marquinhos Santos assusta ao resgatar a retranca clássica, como vimos contra o Operário. Não deverá ser tão diferente contra o São Bernardo, segunda-feira, na Curuzu de portões fechados.

A retranca de Marquinhos Santos apequena o Paysandu? Em última análise, sim. Mas a causa fundamental é o interminável "entra e sai" de jogadores, por pecados de gestão. Com erros e acertos, o técnico está se virando para fazer o time pontuar em plena reconstrução. Tratando-se de um clube de massa, movido à pressão, isso tudo é muito arriscado. O time pode sim engrenar e decolar, como Marquinhos promete, mas também pode desandar e até ser rebaixado.

BAIXINHAS

* O que leva um grupo que se diz "torcida" a prejudicar o próprio clube com ações violentas? O Paysandu tem punição a cumprir nos dois próximos mandos, contra São Bernardo e Floresta, e já está com novo episódio para ser réu novamente no STJD.

* Teorias são criadas nessas horas para explicar o inexplicável. Por medo ou por conivência, nada se faz de efetivo, porém, para cortar o mal pela raiz. E assim o Papão segue refém, pagando o preço dos poderes paralelos que alimenta.

* O Remo não vem tendo problemas tão graves de violência ou vandalismo a partir das arquibancadas. Se bem que ontem ocorreram algumas manifestações de azulinos com arremesso de objetos, alguns minutos depois do jogo.

• O Remo tem buscado uma relação íntima com o poder paralelo, a ponto de permitir e até ceder as dependências do Baenão para "torcedores" darem puxão de orelhas em jogadores.

* Gabriel Davis, D'Agostinho, Alex Matos, Genílson e Paulo Henrique ainda não assinaram a rescisão, mas estão fora dos planos no Papão. Eltinho e Vicente devem ser os próximos. Zagueiro Iarley vai para a base do Palmeiras e o volante Éric, também da base, será emprestado.

* O Remo descartou Raí, que estaria voltando para o Confiança; Pingo, que está no Santa Cruz; Diego Tavares, no Brusque. Rogério sem clube. Soares será o próximo a rescindir. Paulinho Curuá, que saiu por decisão do empresário, ainda está desempregado.

* Neste fim de semana o Remo vai anunciar cinco reforços, para defesa, meio e ataque, que já devem ficar aptos para o jogo da 9ª rodada, contra o Pouso Alegre, no sábado, dia 17, em Minas Gerais. Também será anunciado um pacote de dispensas.