Leão Azul ilude, apaga e desilude

Bom futebol por 20 minutos, vantagem no placar, lesões, apagão, virada no placar, desilusão. A noite do Remo, ontem, foi da ilusão à desilusão, passando pelas expulsões de Leonan no banco e de Jean Patrick na estreia. Derrota de um Leão valente, mas ineficiente.

O Leão Azul está fora da faixa de classificação, na 10a posição e sob o risco de cair mais uma posição, amanhã, se o Campinense vencer o Botafogo no clássico paraibano. Semana amarga para os azulinos que no sábado vão receber o Floresta/CE no Baenão.

Papão e as versões do Caso Pikachu

Luis Omar, presidente do Paysandu em 2011, na venda de Yago Pikachu para investidores, por R$ 800 mil: "A venda do Pikachu foi de domínio público, porque todo mundo tomou conhecimento na época"... "Foi prestado conta no clube, acabou o meu mandato. Se o jogador foi, ficou, não foi, isso é problema da nova gestão"... (que o sucedeu). "Eu fiz minhas coisas direito, tudo documentado".

Alberto Maia, vice de Vandick Lima e sucessor dele na presidência: "Bom dia, Carlos Ferreira. Quanto a esta transação, o que posso lhe esclarecer é que nem na gestão do Vandick e nem na minha os notificantes apresentaram qualquer contrato cujo objeto seja a transação de aquisição dos direitos do atleta, o que inviabilizou qualquer análise e manifestação em relação a notificação. Para mim este documento não existe, uma vez que nunca foi apresentado".

BAIXINHAS

* Com essa questão dos R$ 40 milhões chegando em fase pré-campanha eleitoral, é compreensível o silêncio de Vandick Lima e o pronunciamento de Alberto Maia limitado a uma mensagem de texto para o colunista. Preocupação óbvia de não alimentar polêmica. Até quando, é a questão.

* E depois da bronca de R$ 40 milhões (indenização cobrada pelos investidores que alegam ter comprado e não levado Pikachu em 2012), bastidores do Paysandu indicam que uma cobrança da BWA seria outra bomba relógio. A empresa que fornecia catracas e ingressos estaria se mexendo por indenização por quebra unilateral de contrato.

* Anderson Paraíba deve chegar para o Remo durante a semana. Depois que informou ao Botafogo/PB que se tranferiria para Belém ao final do campeonato paraibano (terminou no último sábado), o meia só foi utilizado por

134 minutos em sete jogos. Represália! Em alguns não foi nem para o banco.

* O Remo foi ágil e muito profissional ao investigar a confiabilidade dos proponentes de compra da SAF, e no "não" categórico à VL Dubai. Não deixou o assunto render, diante das inconsistências que diz ter descoberto sobre a empresa. Ponto final e página virada. O clube segue no modelo associativo, até que a "era" SAF dê sinal convincente.

* Não dá nem para dizer que a proposta de R$ 210 milhões ao Remo vale como referência de valor. Valeu, porém, para buscarmos informações e discutirmos a possibilidade. Afinal, novos acenos do mercado deverão surgir para Remo e Paysandu como protagonistas da Amazônia.

* Tuna x Moto Club em Belém, Tocantinópolis x Castanhal, sábado à tarde, na próxima rodada da Série D.