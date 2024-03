Hoje, Remo na missão de carimbar os avanços

Não apenas a vitória sobre o Águia, mas também o desempenho, aliando bravura com melhoras na organização, renovaram na torcida azulina a esperança de ver o time engrenar. Hoje, contra o São Francisco, a missão é carimbar os avanços. O jogo tem essa função de confirmação ou negar as impressões de reabilitação, diante de um adversário disposto a tudo para escapar do rebaixamento.

A turbulência causada pela eliminação na Copa do Brasil só será superada se o Remo tiver uma sequência de atuações convincentes e bons resultados. O time terá que seguir se desdobrando para conquistar a confiança da torcida. Essa pressão pode ajudar muito na construção de um time consistente, nos próximos dois meses. Nesse período pré Série C, o Leão será muito bem testado em jogos decisivos na Copa Verde e no campeonato estadual.

Relaxar, nem pensar!

No conforto da classificação folgada no Parazão, o Paysandu poupou jogadores diante do Cametá e do Canaã. Assim mesmo foi superior, sem ser tão competitivo quanto Hélio dos Anjos exige. Percebendo que o conforto não está fazendo bem ao time, o técnico bicolor tornou-se ainda mais exigente, no que está corretíssimo. Relaxar, nem pensar! Comprovadamente, a vaidade, quando passa do ponto, vira veneno no futebol.

Rédeas curtas são importantes não só para o jogo eliminatório da Copa do Brasil, amanhã, contra o Ji Paraná, mas para a temporada. A ideia fixa de ter um time guerreiro na Série B tem que ser consolidada nos dois meses que antecedem o campeonato brasileiro.

BAIXINHAS

* Eliminar o Ji-Paraná, com vitória ou até com empate, é um passo fundamental no projeto do Paysandu para a Série B, até porque uma derrota em Rondônia teria grande impacto moral e financeiro. O jogo, amanhã, vai começar às 21:30h. Transmissão da Amazon Prime.

* Além do Caeté (Artur Oliveira), só os três clubes mais tradicionais seguem sem trocar técnico no Parazão. Ricardo Catalá (Remo) e Julio César Nunes (Tuna) estão nos seus cargos desde maio. Hélio dos Anjos (Paysandu) desde julho, do ano passado.

* Com a "aposentadoria" de Vinícius, o Remo está à procura de um goleiro. Pode ser alguém com credenciais para chegar e virar titular ou de cotação abaixo, para ser o terceiro goleiro. Nessa hipótese, Digão, do Porto Velho, teria possibilidade. A comissão técnica está avaliando.

* Até Vinícius conquistar a torcida azulina, Artur e Gian eram os últimos ídolos do Remo. Eduardo Ramos, Rogério Belém, Landu e Serginho também emplacaram como grandes protagonistas.

* Catalá cometeu uma deselegância desnecessária na coletiva pós-vitória sobre o Águia, domingo. Disse que não paga imprensa para elogiar o seu trabalho. Como não esclareceu a quem estava se referindo, a declaração virou uma covardia, por colocar todos da imprensa e os seus colegas de profissão num mesmo balaio.

* Paysandu deverá ter time totalmente reserva contra o Castanhal, domingo. É que o time principal só chega sábado de Rondônia. O jogo será cumprimento de tabela para o Papão e decisão para o Japiim, que pode se classificar ou ser rebaixado na rodada. Os seis jogos de domingo vão começar às 15h30h.

* Copa Verde/2024 começa hoje para o futebol paraense. Águia x Rio Branco/AC às 20 horas, em Marabá. O vencedor (no tempo normal ou nos "pênaltis") será o adversário do Paysandu na outra fase, assim como o Trem/AP será adversário do Remo.