Hatos, famoso do dia para a noite

Nem a bola rolando torna um jogador famoso tão rapidamente. Hatos conseguiu na parada da bola do Parazão. Afinal, quem é o jogador mais badalado do momento no Pará?

Hatos Athirso, nome singular, é um jovem de 22 anos que aos 18 saiu de Imperatriz, levado pelo Águia para Marabá. O meia tem rodagem no interior do Pará. De Marabá foi para Itupiranga, depois Santarém (São Raimundo), voltou para Itupiranga, passou por Cametá e chegou a Bragança (Bragantino). Ele jogou 90 minutos contra o Paysandu, 45 contra o Águia, 45 contra o Paragominas, um minutinho contra o Amazônia e mais um contra o Castanhal. Hoje, onde Hatos chega é recebido como "o cara que parou o Parazão".

Parazão sob tiroteio

Nas redes sociais, nas feiras, nos bares, em todos os lugares as conversas são depreciativas. Todas já atiravam lama no Parazão por causa do lamaçal de Castanhal. Agora mais ainda, pela suspensão provocada pelo Caso Hatos.

O produto Parazão, apesar de tão caro para os cofres públicos, vai perdendo força por uma sucessão de episódios inaceitáveis, por amadorismo, despreparo de A e de B. Este campeonato, que em nenhum momento empolgou, bate recorde de chatice ao ser desviado para o tapetão. Temos que aturar o juridiquês nos noticiários e as incertezas do que virá e de quando virá o desfecho.

BAIXINHAS

* Pode ser encerrado na segunda-feira o Caso Hatos, se o TJD anular a pena imposta ao atleta em 2020, depois que ele havia saído do Itupiranga, e não cumprida. Provocado pelo advogado Emerson Dias, que defende o atleta, o Tribunal cobrou esclarecimento do Itupiranga, que não teris repassado para Hatos a notificação do julgamento.

* Como Hatos foi julgado à revelia, sem conhecimento, foi pedida a anulação. Se a pena cair, cai junto o objeto da denúncia do Paragominas e o Parazão segue com o Bragantino. Caso contrário, o Paragominas escapa do rebaixamento e o Itupiranga volta para o campeonato como novo adversário do Paysandu, enquanto o Tapajós passaria a ser o adversário da Tuna.

* Como o Paragominas formalizou denúncia também contra o Águia, alegando ilegalidade do atleta Guga, o campeonato ganha novo imbróglio jurídico. Nesse caso, se o Jacaré tiver êxito, consegue voltar para o campeonato no lugar do Águia e passaria a ser o adversário do Castanhal. Tudo isso deverá ter resposta do TJD na segunda-feira.

* Brenner estará pronto para jogar quando o campeonato recomeçar. Erick Flores mais ainda. Marciel também. Pelo menos o Remo tem alguma compensação nesses transtornos. O Paysandu ganhou tempo para recuperar Robinho e preparar Serginho.

* Que viagem o Papão vai fazer na próxima fase do Parazão? Alguns minutos pela João Paulo II até o Souza, para enfrentar o Tapajós, ou 12 horas até Parauapebas para enfrentar o Itupiranga. A decisão será do TJD no julgamento do Caso Hatos.

* Jogos do Paysandu e da Tuna na Copa do Brasil serão exclusivos do Amazon Prime. Quem não for assinante, vai ficar sem as imagens na tela. A Tuna vai jogar no proximo dia 15, em Fortaleza, contra o Ceará, e o Paysandu no dia 16, em Maceió, contra o CSA.

* Dos três atacantes que o Remo contratou como apostas, dois meses depois, não resta nenhum no Baenão.

Luan Rodrigues (dispensado) foi para o Uberlândia, Whelton (pediu rescisão) para o Castanhal e Veraldo (liberado ontem) para o Tocantinópolis.