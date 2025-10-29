Guto está na melhor semana de trabalho no Leão

Guto Ferreira diz que com seis jogos em um mês de trabalho só foi possível dar quatro treinos completos no Remo. As programações foram geralmente voltadas para a recuperação fisiológica dos atletas. Pois bem! Esta é a melhor semana dele no Leão Azul, com intervalo de oito dias de um jogo para outro e ambiente de grande entusiasmo.

Esse intervalo de oito dias comporta a agenda regenerativa e os treinos graduais, de correções, aprimoramentos, experimentações, situações de bola parada, jogadas ensaiadas, dinâmicas psicológicas... O jogo contra a Chapecoense é aquele para o qual o Remo terá a sua melhor preparação na gloriosa “era” Guto Ferreira. Ao contrário, a Chape só terá tempo para a recuperação fisiológica dos atletas, já que vai atravessa o país na viagem a Belém.

Fatos mostram o Papão recuando no tempo

Atraso de salário e de direitos de imagem, processos trabalhistas, Junta Governativa, rebaixamento, erros de planejamento, protesto de torcida... Os noticiários do Paysandu estão voltando aos anos 90, com os fatos que eram corriqueiros na época. Dentro desse período, porém, o clube teve glórias históricas com título brasileiro, copa dos campeões, brilhante campanha na Libertadores, títulos estaduais e regionais, mas não soube capitalizar as próprias conquistas.

A crise atual exige que o Paysandu seja repensado e tenha um projeto para cumprir etapas de resgate, estruturação física e organizacional, potencialização. Potencial há de sobra. Só falta gestão.

BAIXINHAS

* Paysandu joga sob o risco de confirmação do rebaixamento justamente no Dia das Bruxas, próxima sexta-feira, e contra o clube que o rebaixou em 2018, Atlético Goianiense. Bem antes, porém, já vem rolando a caça às bruxas no universo bicolor.

* A Série A, se vier mesmo, vai abrir ao Remo a oportunidade de se redimir da omissão na COP 30 e desenvolver um projeto socioambiental, com ações televisivas, para usufruir dos efeitos da Conferência do Clima. Basta querer e mobilizar o marketing para emplacar uma imagem de protagonista responsável da Amazônia.

* Jogadores do Remo com dois cartões amarelos: zagueiro William Klaus, lateral Sávio, volantes Pedro Castro, Caio Vinícius e Pavani, meia Nathan Pescador e o atacante Diego Hernandez. Isso só não é mais preocupante porque o elenco vem oferecendo reposições no mesmo nível.

* Chapecoense vem com a maior artilharia da Série B. O time catarinense tem 49 gols no campeonato. O Athletico Paranaense tem 47 e o Remo 45 gols. O Remo tem o principal artilheiro, Pedro Rocha, autor de 14 gols. Esses dados valorizam mais ainda o jogão do domingo, que teve venda relâmpago de 14 mil ingressos (100 reais), lotação limite do Baenão.

* FPF fez consulta à CBF e aguarda resposta sobre vaga extra na Copa do Brasil caso o Remo suba à Série A. É que o Leão, já garantido via campeonato estadual, entraria na quinta fase, via Série A. Sendo aberta outra vaga, entraria o Castanhal. Também já estão na competição Paysandu, Águia, Tuna e Bragantino.

* Ronaldo Henrique e Denner se desligando do Paysandu, nos mesmos passos de Dudu Vieira, Ramon Martinez, Delvalle e Rossi. Podem ser os casos também de Quintana, Novillo e Thiago Heleno. Já é o processo de dissolução do elenco, que ainda tem jogos a cumprir contra Atlético Goianiense, Coritiba, Amazonas e Athletic.

* Saíram de uma disputa por acesso (Remo) para trabalhar em luta contra rebaixamento: técnico Daniel Paulista e o auxiliar Eudes Pedro (dispensados ontem pelo Sport), zagueiros Camutanga e Alvariño, volantes Denner e Daniel Cabral, e o atacante Ytalo. O zagueiro Rafael Castro saiu do Remo e conquistou acesso à Série B pelo Londrina.