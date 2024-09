Gestão de pessoas, o maior desafio extracampo dos técnicos

Por três meses, vimos no Remo e no Paysandu dois técnicos de perfis opostos. Ambos, porém, vitoriosos. Rodrigo Santana, um líder "diplomático", muito habilidoso na gestão de pessoas. Hélio dos Anjos, um chefe explosivo, que se impõe falando grosso e batendo na mesa.

Hélio perdeu o emprego por uma sequência negativa de resultados, mas saiu vitorioso no conjunto da obra. Pegou o Papão em risco de queda à Série D e o deixou na Série B, com os títulos do Parazão e da Copa Verde.

Rodrigo Santana transformou o ambiente no Remo, mas sua obra ainda não tem glória definitiva. Se conseguir o acesso, consagra a liderança com a qual tornou o Leão competitivo e promissor.

Opinião do Felipão

Meses depois de ser campeão do mundo, em 2002, Luis Felipe Scolari deu uma palestra em Belém. Este colunista estava na plateia.

Felipão expôs as estratégias para formar a "Família Scolari" na Seleção Brasileira, a partir dos atos de indisciplina que afastaram Romário. Falou de vários outros episódios que desafiaram a sua liderança, e fez questão de dizer que é principalmente na gestão de pessoas que os técnicos se diferenciam. O paralelo entre Rodrigo Santana e Hélio dos Anjos ilustra a observação de Felipão e vale para reflexão sobre relações humanas em qualquer setor de atividade.

BAIXINHAS

* Com formação em coach, Rodrigo Santana logo percebeu no Remo a necessidade de integrar as pessoas e os setores de serviço. Assim, tornou o ambiente favorável ao seu trabalho de dentro de campo. Ele faz trabalho de excelência na gestão de pessoas.

* O Paysandu de 2023 se ressentia de comando. Não haveria melhor opção que Hélio dos Anjos no seu estilo de poderoso chefão. Mas esse estilo desgasta e encurta o prazo de validade, no futebol ou em qualquer outra atividade. Como agravante, para Hélio, o insucesso do Papão nas últimas nove rodadas da Série B.

* Por trás de todos os grandes trabalhos no futebol, estão belas estratégias. Felipão contou que ao chegar para trabalhar na Arábia Saudita foi recebido por outros técnicos brasileiros num churrasco. Ouviu dos colegas que seu time era o melhor do campeonato, mas não seria campeão porque o goleiro era fraco e protegido pelo sheik.

* Felipão constatou que estava mal servido de goleiro "titular" e que o reserva era muito bom. Orientou o treinador de goleiros para forçar a exaustão do "titular" no treino da véspera do jogo seguinte. "No dia do jogo ele se queixou de dores musculares. Escalei o outro goleiro. O cara fechou o gol, ganhamos o jogo e o mantive no time. O sheik não tinha argumento pra mim. Fui campeão!", disse Scolari.

* É muito importante que o Papão tenha uma gestão estratégica de pessoas nessa reta final da Série B. Para a tão necessária reação, o trabalho de bastidores, dentro do clube, pode ser mais importante que o trabalho de preparação em campo.

* O Remo leva a campo, amanhã, contra o São Bernardo, as forças da cumplicidade, da confiança no potencial individual e no potencial coletivo, além da ambição pelo resultado e eficiência fisico-tática. É um time com rendimento em ascensão.

* O Leão tomou gols em todos os jogos como visitante nesta Série C, mas nunca saiu de Belém com um sistema defensivo tão sólido como agora. Ao contrário, o São Bernardo nunca esteve tão vulnerável. Tanto que tomou oito gols nos últimos quatro jogos, enquanto o Remo só tomou dois (ambos de pênalti) nos últimos cinco jogos. Há bons motivos para confiar no Leão!