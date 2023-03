Frustrante! Mangueirão sofre "encolhimento" para a reabertura

A primeira projeção era de 52 mil lugares na reabertura do Mangueirão. Caiu para 51 mil. Agora, cerca de 48 mil lugares. Talvez um pouco mais ou um pouco menos. Isso ocorre porque trata-se de uma reforma. Nem tudo sai dentro do previsto. Nessa nova era, todos os lugares são cadeiras (assento e encosto).

Na reabertura, que deve ocorrer no próximo dia 26 com Re-Pa, pelo Parazão ou pela Copa Verde, o estádio ainda terá etapas pendentes, como cobertura incompleta, falta da pista de atletismo, falta do Museu do Futebol... Mangueirão completo, provavelmente no meio do ano.

Embora incompleto, o Mangueirão vai ressurgir belíssimo, confortável, seguro, funcional, como tanto foi sonhado.

Rony, 13° paraense na Seleção Brasileira

Abelardo, ponta direita, foi o primeiro paraense a jogar pela Seleção Brasileira, em 1914. Rony, também atacante, ex-Remo, ídolo do Palmeiras, é o 13° paraense a chegar à Seleção.

Depois de Abelardo, o bicolor Suíço foi convocado na década de 20, mas nem saiu de Belém. Não está contabilizado entre os 13. Os demais foram Vevé, ponta esquerda que brilhou no Remo e no Flamengo; Quarentinha (Waldir Lebrego), maior artilheiro da história do Botafogo-RJ, que antes brilhou no Paysandu; Manoel Maria, que foi da Tuna para a Seleção Pré-olímpica e Santos em 1968; lateral direito Rosemiro, campeão Pan-americano no México em 1975 ainda como atleta do Remo. Nos anos 80, goleiros Paulo Vitor e Alexandre Favaro (pré-olímpica), volante/lateral Charles Guerreiro, meias Sócrates, Giovani, Paulo Henrique Ganso e Beto (sub 20).

BAIXINHAS

* A convocação do Rony é uma glória especial por ele se manter muito ligado às raízes, com atitudes de absoluta simplicidade, como nas recentes férias na sua cidade, Magalhães Barata. Exemplo inspirador! A Seleção fará amistoso contra Marrocos no próximo dia 25.

* Tendo êxito na Seleção, na interinidade de Ramon Menezes, o atacante paraense não só habilita-se para outras convocações, como sobe de cotação no mercado internacional. Rony tem o sonho de jogar na Europa. O Palmeiras espera a melhor proposta e o Remo sonha com os 2% da comissão de formador.

* Lógica e muito responsável a atitude de Marcelo Cabo ao poupar os titulares mais fadigados do Remo, hoje, no jogo contra a Tuna, para tê-los em plenitude na quarta-feira contra o São Luiz, no jogo de R$ 2,1 milhões. Assim, o clássico torna-se "jogo das oportunidades" para quem não vem jogando, e aumenta a esperança dos tunantes.

* Se o Mangueirão já reabre no final deste mês, o Barbalhão (Santarém) em expectativa otimista deve reabrir em 2024. Da mesma forma, é quando deve ocorrer também a inauguração da Arena Itacaiúnas, em Marabá. O Modelão, em Castanhal, está em ampla reforma e tem previsão de entrega para o final deste ano.

* Enfrentar e resolver urgências impostas pelo passado é missão que pesa sobre qualquer gestão, principalmente no futebol, onde a paixão dita o limite da tolerância. Que o diga o presidente Maurício Ettinger, do Paysandu.

* Ettinger nunca esteve tão dependente dos advogados do clube, na Justiça do Trabalho, e agora na Justiça Cível, pela penhora da área do futuro CT. Maratona de negociações, renegociações, recursos... Haja nó para desatar!

* Copa do Brasil Sub 17. Como campeã paraense da categoria, a Tuna Luso vai receber o Andirá (Acre) às 15 horas da próxima quinta-feira. Jogo único. Empate provoca "pênaltis".