Finalmente, o urro do Leão

Vitorioso e convincente (4 x 0 no Caeté), o Leão finalmente voltou a urrar em campo. O time azulino se impôs em todos os momentos, em todos os espaços, e construiu a classificação à semifinal sem susto algum. O Remo vai enfrentar a Tuna ou o Bragantino.

Noite excelente para todo o time, especialmente para Bruno Alves que assumiu a artilharia do campeonato, com seis gols, superando Joel, do Caeté, que se despediu com cinco. Noite de sono leve para Paulo Bonamigo, que já sentia pressão nas cobranças pelo desempenho do time e falta de vitórias, embora o Remo seja o único invicto do campeonato.

Papão com problema emocional?

Para o técnico Márcio Fernandes não há dúvida: o time bicolor está com problema emocional, que seria a perda de autoconfiança. À medida que não consegue fazer ou toma gol, a perturbação vem à tona. Só uma sequência de resultados positivos poderia resolver. Então, hoje é dia de um passo à frente, se vencer e eliminar o Tapajós, ou de crise extrema se der zebra, com o Papão eliminado.

Todos os critérios de avaliação apontam o Paysandu como virtual classificado. É superior, joga em casa e tem a vantagem do empate. Júnior Amorim, técnico do Tapajós, nas suas estratégias não só reconhece o favoritismo do adversário, como explora a definição de zebra para inflamar o seu time nessa decisão.

BAIXINHAS

* A probabilidade de o Águia ter o Paysandu como adversário na semifinal deve estar mexendo com a imaginação de Vandick. Como executivo do clube marabaense, o ídolo bicolor se vê no caminho do clube que presidiu, depois de ter sido brilhante como atleta.

* Alex Sandro e Mário Sérgio chegaram a formar dupla de ataque no Remo em 2019, sob reprovação da torcida. Alex Sandro (Brusque), com 9 gols está dividindo a artilharia do campeonato catarinense com Zé Vitor, do Marcílio Dias. Mário Sérgio (Fluminense do Piauí) é o artilheiro do Brasil em 2022 com 16 gols em 14 jogos.

* O futebol tem perdido a graça dos apelidos de jogadores, mas este Parazão devolveu um pouco dessa irreverência com Pulga na Tuna, Coruja, Cavalo e Parede no Águia, Raçudo no Independente, Buiú no Paragominas, Caça Rato no Bragantino, Timborana e Tanque no Caeté, Palhoça e Bambelo no Amazônia, Polegar, Pedra e Bileu no Paysandu, Pingo e Curuá no Remo, Caveira, Ilustre e Fazendinha no Castanhal.

* Hoje, no jogo Tuna x Bragantino, poder rolar duelo de Pulga com Caça Rato. Pulga é atacante de lado de campo, um reserva que tem entrado no time cruzmaltino. Cláudio Caça Rato é lateral titular do Braga.

* Faltam exatas duas semanas para a decisão do campeonato estadual, dia 6 de abril. Quatro dias depois, Remo x Vitória, ABC X Paysandu na abertura da Série C.