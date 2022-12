Férias, reflexões e as novas esperanças

Chegam as férias do colunista. Essa última coluna do ano está destinada a algumas reflexões pontuais sobre o que vivenciamos na temporada 2022. As frustrações superaram as glórias. O título estadual do Remo virou consolo diante do fracasso na Série C, assim como a Copa Verde não compensou para o Paysandu as perdas do estadual e do acesso à Série B.

Mais grave que as perdas foi o motivo básico: farras sucessivas de jogadores boêmios no Leão e soberba no Papão. Duas condutas amadoras em clubes movidos por paixões. Terão ficado lições? Essa é a esperança. O Paysandu acena com a promessa de assistência psicológica no futebol. O Remo anuncia Agnaldo como coordenador técnico entre as medidas para impor profissionalismo no Baenão. Vejamos!

Mangueirão, o fato novo mais relevante

Nada é mais relevante no futebol paraense para 2023 do que a reabertura do Mangueirão, agora no padrão de arena, com 51 mil lugares, melhor funcionalidade, mais conforto, mais segurança. Com as imensas torcidas que têm, Remo e Paysandu são os mais beneficiados, com a perspectiva de grandes públicos e rendas fabulosas, desde que tenham competência para tal.

A Arena Mangueirão vem para ser propulsora dos clubes, mas não vai fazer milagres, como as verbas de patrocínios do governo estadual não têm feito em 14 anos consecutivos. Afinal, os clubes reagem à bonança com gastança, sem os avanços pretendidos. Ainda em níveis de Série C e Série D.

BAIXINHAS

* Márcio Fernandes viveu o Re-Pa ao lado do filho Marcinho (auxiliar-técnico) pelo Remo, contra Hélio dos Anjos e o filho Guilherme (auxiliar). Este ano vai viver o clássico com Marcinho no Paysandu contra Marcelo Cabo e o filho Gabriel Cabo (auxiliar), no mais novo duelo familiar do confronto Leão x Papão.

* Cuca iniciou a parceria familiar no Remo em 2001 com o irmão Cuquinha, que até hoje é seu auxiliar-técnico. Em 2009, Edson Gaúcho empregou o filho Edson Júnior na função de auxiliar-técnico. Ano passado, Roberto Fonseca trouxe Roberto Júnior para o Papão.

* Na própria Seleção Brasileira, Tite tinha o filho Matheus como auxiliar. Dos técnicos regionais, Walter Lima fez dupla com o filho Matheus Lima, jovem de reconhecida competência, tanto que seguiu carreira solo.

* Empregar o filho como assistente é só uma forma de aumentar a renda familiar ou de simples inserção no mercado de trabalho? Certamente, esses são fortes motivos, mas os técnicos justificam dizendo que é uma forma de ter ao lado alguém em quem possa confiar. Alegam que o futebol é cheio de "trairagem", ou seja, gente puxando o tapete de gente, cobra comendo cobra...

* Enquanto Paysandu e Remo, tidos e havidos como maiores forças futebolísticas da Amazônia, suplicam por patrocínio de prefeituras para pré-temporada no interior, o Amazonas FC, de Manaus banca sua pré-temporada no mega CT do Retrô, em Camagibe, Pernambuco. O Amazonas será adversário da dupla Re-Pa na Série C.

* Vânderson, ex-Castanhal, Paysandu e Vitória, virou comunicador na Internet. Está com o seu PodeCast "5 e a Faixa". Semanalmente entrevista ex-jogadores e vai receber também jornalistas. O colunista já foi convidado.

* Férias! Um mês inteiro fora da rotina. Fui...!