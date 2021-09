Evidências de crescimento individual no Papão

Ruy e Marino, dois homens do meio de campo que deram na vitória sobre o Santa Cruz todas as evidências de que estão em ascensão de rendimento. Ruy, finalmente com alguma dimâmica. Marino, chamando o jogo para si e resolvendo na criação de jogadas, além de ter feito o gol da vitória.

Marino, 35 anos, demorou pra emplacar no Papão. Atrasou-se no recondicionamento porque teve que viajar pouco depois da chegada a Belém.

Nessa esteira desses dois casos, a esperança é que outros embarquem e também despertem. Poderia ser o caso de Grampola, mas ele se lesionou. Grampola, Rildo, Marlon (caso mais grave) e Paulo Roberto estão sob cuidados médicos. E além de lesionado, Paulo Roberto está suspenso.

Cruzeiro ameaça o Remo

Com 25 pontos, dois a menos que o Remo, o Cruzeiro pode tomar a 12a posição do time paraense na Série B, hoje, se vencer o Goiás em Goiânia. Caso contrário, o Leão terá mantido a posição graças aos resultados dos dos concorrentes, já que conquistou apenas um dos últimos novo pontos que disputou.

Numa leitura mais precisa, nas últimas rodadas o Remo diminuiu de sete para quatro pontos a distância para a zona do rebaixamento. Nesse propósito mínimo, já queimou gordura demais e entrou em desconforto para a próxima rodada. Sexta-feira vai ser em Salvador contra o Vitória, com absoluta necessidade de pontuar, afinal o clube baiano (17° com 23 pontos) é um alvo para os azulinos guardarem distância.

BAIXINHAS

* Aprovado como zagueiro, Marlon torna-se mais útil do que nunca no Leão Azul. A volta à posição de origem, na qual foi vice-campeão estadual pela Tuna em 2007, dá mais estrada para Marlon aos 36 anos, idade que vai completar na próxima terça-feira, dia 14. Isso foi tão claramente planejado no Baenão que o Remo foi buscar o garoto Raimar, lateral-esquerdo do Athletico/PR.

* Japiim, 97 anos. Neste feriado, o Castanhal comemora aniversário em plena preparação para o primeiro "mata mata" na Série D, contra o Moto Club. O clube mira o centenário com perspectiva de Série C. Se não sair dos trilhos, fatalmente vai chegar, desta vez e numa próxima oportunidade.

* Na fase de grupos o Japiim disputou 42 e conquistou 36 pontos. 85,7% de aproveitamento. O Paragominas classificou-se com 54,7%, mas cresceu muito nas últimas rodadas e chega em alta para o "mata mata" contra o bom time do São Raimundo de Roraima.

* Castanhal e Joinville são os únicos invictos da Série D, sendo que o Japiim tem 11 vitórias e três empates, enquanto o tricolor catarinense tem sete vitórias e sete empates. Com os 85,7% de aproveitamento, o Japiim estabeleceu marca recorde nas quatro séries do campeonato brasileiro.

* Talento não falta para Willian Fazendinha dar certo no Paysandu. Vai depender do nível de compromisso do atleta e da boa vontade de Roberto Fonseca com ele. Pelo menos é um jogador que chega em plena forma à Curuzu, muito diferente de Grampola, Thiago Santos, Jefferson e Tcharlles, clientes do "spa" Curuzu.

* Segunda-feira, 15 horas, Papão em ação contra o Ferroviário em Fortaleza. Ferrim com os ex-azulinos Dioguinho e Edson Cariús. Papão com a volta de Perema à zaga, após suspensão.