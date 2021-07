Eutrópio já era. Agora é com Fonseca

Vinícius Eutrópio não conseguiu estabilizar o time bicolor e caiu. Deixou para trás jogadores que acabaram de estrear e outros que ainda não estrearam, enquanto outros atletas e o novo técnico, Roberto Fonseca, são esperados. Assim, o Paysandu segue reformando uma obra que nem chegou a aprontar.

O Papão mira a Série B, mas ainda tenta descobrir o caminho, que vai se tornando espinhoso. Missão nada simples para Roberto Fonseca, paranaense que vem pela primeira vez trabalhar no Pará.

Leão, amanhã, ainda estará abaixo do ideal

Cinco dias de trabalho e repouso, com sono completo, alimentação adequada e permanente assistência do Núcleo de Saúde e Performance. Assim, o fisiologista do Remo, Erick Cavalcante, projeta um rendimento físico bem acima do que mostrou contra o Londrina, quando o time estava extremamente desgastado, mas ainda abaixo do que rendeu contra o Cruzeiro.

Contra o Avaí, mesmo sem a intensidade ideal, o Remo já voltará a ser competitivo o bastante para ter possibilidade de pontuar, na boa fase do time catarinense. Contudo, há preocupação com a onda de frio que começa a castigar a região Sul e que pode afetar o metabolismo de alguns atletas.

BAIXINHAS

* Previsão da Meteorologia é de 11 graus positivos para amanhã, em Florianópolis, na hora do jogo Remo x Avaí. Certeza de desconforto térmico, mas sem gravidade.

* Como a classificação é possível com 28, muito provável com 29 e garantida com 30 pontos, o Papão precisa de mais 15 a 17 na segunda virada do grupo, que começa sábado, contra o Tombense, na Curuzu..

* Agora serão cinco jogos em casa, contra Tombense, Jacuipense, Santa Cruz, Floresta-CE e Manaus, e quatro fora, contra Botafogo/PB, Volta Redonda, Ferroviário e Altos.

* Além do novato Matheus Oliveira, Rafinha também será opção de banco no Remo, amanhã. Rafinha finalmente entrou em forma. Contra o Londrina, Lucas Tocantins foi a primeira opção de Felipe Conceição entre os reservas.

* Artilharia da Série D: Olávio do Atlético Cearense e Negueba da Caldense têm oito gols. Pecel do Castanhal e Léo Itaperuna do Cascavel têm sete. Invictos na Série D: Castanhal, São Raimundo/RR, Juazeirense/BA, Goianésia/GO, Joinville/SC, Cascavel/PR.

* Novos times profissionais e novas cidades na Segundinha: Capitão Poço, Capanema, Amazônia de Santarém e Esmac de Ananindeua.