Entre principais e secundárias, essa é a 11a seleção brasileira em Belém

A Seleção Brasileira, força principal, esteve em Belém, sob comando de Falcão, em 1990 (0 x 0 com o Ch

ile); de Zagalo em 1997 (2 x 0 sobre Marrocos), de Parreira em 2005 (3 x 0 sobre a Venezuela, palas Eliminatórias da Copa 2006) e de Mano Menezes em 2011 (2 x 0 sobre a Argentina). Mas outras seis versões do Brasil também estiveram na cidade das mangueiras.

Quatro foram da Seleção Olímpica em amistosos contra o Remo. Venceu em 1968 por 2 x 0 e em 1972 por 1 x 0. Em 1973, dois jogos seguidos. O Leão Azul venceu o primeiro, por 1 x 0, gol de Alcino, e empatou o segundo em 0 x 0. Brasil: Tonho; Zé Maria, Cedimar, Márcio, Vanderlei; Cleber, Carlos Alberto; Mário, Geraldo, Garcia e Joãozinho. Remo: Dico; Rosemiro, Mendes, Edgar e Cuca; Elias e Tito; Neves, Roberto, Alcino e Cabecinha.

(Fonte: Enciclopédia do Leão).

O Remo fez amistoso também com a Seleção sub 20, cuja estrela era o lateral esquerdo Roberto Carlos. 0 x 0, no Baenão, dia 28 de abril de 1991.

Em 2015, Gabriel Jesus e companhia

Em 2015, pela 10a vez, seleção brasileira em Belém. Último amistoso do ano para a seleção que em 2016 conquistaria o primeiro ouro olímpico do futebol brasileiro. Goleada sobre os Estados Unidos por 5 x 1. Do grupo atual, Gabriel Jesus esteve em campo e deu passe para um dos dois gols de Gabigol. Felipe Anderson também fez dois e Luan completou, enquanto Marlon fez contra.

Brasil: Uilson; Zeca (Fabinho), Lucão, Marlon (Fred) e Jorge (Wendell); Rodrigo Caio, Walace (Lucas Silva) e Valdívia (Felipe Anderson); Gabriel, Vinícius Araújo (Gabriel Jesus) e Gustavo Scarpa (Luan). Técnico: Rogério Micale.

BAIXINHAS

* Brasil x Bolívia, hoje, a exatamente um mês do Círio de Nazaré. Já há um clima nazareno em Belém, que deve gerar bênçãos à equipe de Fernando Diniz para a missão nas Eliminatórias. A missão é de campanha digna, porque classificação é a mais elementar das obrigações.

* Resultado do Paysandu em Manaus, amanhã, terá eco nas bilheterias do jogo contra o Botafogo/PB, no outro domingo, em Belém. Se vencer, o Papão terá o Mangueirão lotado e uma rendaça. Se empatar, segue morno. Se perder, desanima.

* Dos atletas que migraram do Papão para o Amazonas em abril, o volante PH é o único que segue jogando. Robert Hernandez e Jorge Jimenez está barrado e Robert Hernandez voltou para a Venezuela.

* Lateral Kevin, volante Jaci Maranhão e o atacante Nicolas Careca, três jogores de força física acima do normal no time do Paysandu. Trio bem ao estilo Série C.

* Ricardo Catalá disse "não" ao Sampaio Corrêa, esta semana, firme no propósito de dirigir o Remo em 2024. Catalá contou ao canal RS Live Sports dois episódios extremos que viveu em Belém.

* Quando o Leão ainda estava na zona do rebaixamento da Série C, ele fez pedido de uma refeição. O entregador, remista fanático, se recusou a entregar quando soube para quem era.

* Em compensação, quando livrou o Leão da queda, Ricardo Catalá levou os colegas de comissão técnica para jantar num restaurante chique de Belém. Foi festejado por um torcedor rico que o surpreendeu pagando a conta.

* São recorrentes entre os atletas e comissão técnica da Seleção Brasileira os comentários sobre o calor humano dos paraenses por Belém, além do calor implacável pela alta temperatura deste período. Hoje, vão sentir a energia plena da torcida paraense no Mangueirão.