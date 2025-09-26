Em Criciúma, duas marcas à prova Carlos Ferreira 26.09.25 10h40 Jogador foi apresentado nesta sexta-feira (13) (Imagem/Reprodução Instagram Criciúma) Quando Paysandu e Criciúma se enfrentaram em Belém, na 10a rodada, foi duelo do último com o penúltimo colocado. Desde então, o Papão somou mais 18 e o time catarinense conquistou mais 40 pontos. Para o reencontro o Paysandu segue na lanterna e o Criciúma está no G4. O jogo de domingo vai envolver duas marcas. O ascendente Criciúma está invicto há sete rodadas. O Paysandu não vence há onze rodadas. Esses dados resumem as duas realidades e justificam o favoritismo do time catarinense, que terá estádio cheio e entusiasmo sobrando. Os bicolores jogam pela bandeira da dignidade, ainda com esperança matemática de atingir a proeza de evitar o rebaixamento, por mais improvável que seja. Débito e crédito de Marcos Braz A torcida do Remo não tem ideia do que o executivo Marcos Braz já acrescentou ao clube em avanços organizacionais e novas posições no mercado do futebol. O trabalho já produziu negócios vantajosos e abriu boas perspectivas comerciais. Nisso está o crédito. Mas o executivo azulino debitou muito com suas contratações improdutivas, com o agravante de escolher e insistir com o técnico Antônio Oliveira, para um fracasso previsível. É disso que todos vão lembrar. Os "gols contra" de Marcos Braz tiraram o Remo da rota do acesso, rota essa que até pode ser retomada, mas é muito improvável. O cenário atual recomenda a prioridade de chegar aos 45 pontos da permanência na Série B e encaminhamento do projeto para 2026, que deve ter a continuidade do trabalho de Guto Ferreira. Espera-se! BAIXINHAS * Apesar de ter quase a mesma pontuação alcançada na 28a rodada de 2021, quando foi rebaixado, o Remo vive agora uma realidade diferente. Tem um ponto a mais, tem um elenco unido e responsável (em 2021 havia o grupo dos boêmios e o grupo dos compromissados) e está numa troca providencial de comando. * O que não mudou foi a postura da alta direção. Em 2021, omissão diante das irresponsabilidades. Em 2025, olhos fechados para as estatísticas da fisiologia, enquanto o time perdia intensidade física na desastrosa "gestão" técnica de Antônio Oliveira. Time só joga em alta intensidade quando treina intensamente. * Na sua cascata de problemas, o Paysandu perde Leandro Vilela para o restante da temporada. Lesão grave deve implicar em cirurgia. O time bicolor perde uma referência técnica. E o lateral PK está de saída sem deixar a menor saudade. * Dos contratados pós Transferban, Ramon Vinicius não agradou, mas jogou 65 minutos contra o América. João Marcos esteve em campo por 26 minutos contra o Goiás. Denilson oito minutos: sete contra América e um contra o Goiás. Carlos Eduardo, o primeiro dos quatro a chegar, nem estreou. Não está rendendo nem nos treinos. * Se houve um nome positivo no Remo contra o Volta Redonda foi Jânderson. O atacante entrou muito aceso e criou algumas situações de perigo, como na jogada que resultou em pênalti e gol. Jânderson só precisa querer para ser útil. * Kadu, emprestado pelo Remo até o final desta temporada, é titular do sub 20 do Botafogo. O clube carioca fez constar no contrato a opção de compra de 80% dos direitos econômicos do lateral direito, por cerca de R$ 1 milhão. Pelo que está produzindo e desenvolvendo, é provável que o atleta seja comprado. * As mais pífias contratações do Paysandu na temporada: atacante Eliel insuperável. Uma lástima! PK, Espinoza, Wendel Júnior, Delvalle, Peterson e André Lima pífios. Benítez só funcionou num Re-Pa do Parazão e Cavalleri na decisão da Copa Verde. Dos recém-contratados, Denilson e Ramon Vinicius opacos, João Marcos inodoro e Carlos Eduardo imperceptível, tanto que ainda não foi acionado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo paysandu colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Carlos Ferreira Em Criciúma, duas marcas à prova 26.09.25 10h40 Futebol Leão paga pecados no finalzinho 25.09.25 14h26 Carlos Ferreira Remo: hora de compensar o estrago 24.09.25 11h09 Carlos Ferreira Remo mantém a média de trocas 23.09.25 10h25