É Páscoa! "Chocolates" históricos de Leão e Papão

Páscoa sugere chocolate, que no futebolês é sinônimo de goleada. Então, neste domingo de páscoa a coluna assume o desafio de relembrar goleadas históricas de Leão e Papão sobre grandes times do país.



Como um rival é gigante para o outro, nada mais justo que começar pelo 7 x 0 do Paysandu sobre o Remo em 1945. Os azulinos fazem questão de lembrar que 19 anos antes o Leão havia aplicado o mesmo placar no Papão, mas em jogo de aspirantes, numa preliminar.



Dos grandes chocolates interestaduais do Leão, destaque para 5 x 1 no Cruzeiro em Belo Horizonte, em 1994. Também 7 x 1 no Avaí, 6 x 0 no Fortaleza, 4 x 0 no Cruzeiro e 3 x 0 no Palmeiras. Do Paysandu, 5 x 2 no São Paulo, 6 x 0 e 4 x 0 no Vila Nova/GO.

Uma escrita a ser quebrada

O Remo jamais venceu o Coritiba, e se vencer nesta segunda-feira deve avançar ao G4 da Série B. Seria a perfeita quebra de uma escrita, depois de 10 vitórias do adversário e quatro empates em 14 confrontos, segundo o pesquisador Jorginho Neves.

O Coritiba é uma das principais forças do campeonato e o Remo está tratando de se estabelecer como protagonista. Uma vitória sobre o "Coxa" daria essa autoafirmação ao Leão Azul. Embora seja uma observação óbvia, é importante destacar que a força da torcida azulina pode ser o fator de desequilíbrio, visto que são duas equipes do mesmo potencial.

BAIXINHAS

* O Leão Azul entra em campo justo no dia em que completa 112 anos da ativação do seu futebol. Foi em 21 de abril de 1913 o primeiro jogo do Clube do Remo: empate em 0 x 0 com o Guarany no campo da Praça Floriano Peixoto. A primeira camisa remista era em listras horizontais em azul marinho e branco.

* Pesquisa do memorialista azulino Orlando Ruffeil mostra que nesses 112 anos o Remo totaliza 2.458 vitórias, 1.113 empates e 1.035 derrotas. Este ano, na vitória sobre o Águia por 1 x 0, em Marabá, Adailton marcou o gol 9.000 da história do clube.

* Atacante Nicolas Careca, 14 jogos e dois gols pelo Paysandu em 2023, foi titular nos três primeiros jogos do Coritiba nesta Série B. Fez um gol. Forma dupla com Gustavo Coutinho, principal artilheiro da Série B de 2023, com 16 gols pelo Atlético Goianiense. Naquele campeonato, Coutinho disputou a artilharia com Ytalo, que jogava no Sampaio Corrêa e agora é do Leão.

* Paulinho Boia, resgatado para o futebol pelo Paysandu na Série B 2024, é titular do Nacional no campeonato português, com 10 jogos e um gol. O atleta de 26 anos estava sem espaço por conta de um histórico de indisciplina. Assumiu o compromisso de se enquadrar, cumpriu e está colhendo os frutos.

* Das Copas promovidas pela CBF, o Paysandu já conquistou um título na Copa Norte e quatro na Copa Verde. Quarta-feira vai decidir mais um na CV, em Goiânia, contra o Goiás, agora tendo a volta do atacante Rossi, seu principal jogador, recuperado de lesão.

* Por que o clube é Coritiba, se a cidade é Curitiba? No ano de fundação do clube, 1909, eram consideradas as duas grafias para o nome da cidade. Então foi feita a opção por Coritiba. Depois, foi decidido que o nome da cidade deveria ser Curitiba, mas o clube manteve a escolha.

* O time é chamado de "Coxa" porque nos primeiros anos, como time de alemães, os atletas eram chamados pelos torcedores rivais de "coxa branca". O resultado é que "Coxa" virou sinônimo de Coritiba e símbolo da origem do clube.