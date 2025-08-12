Derrota dolorosa, quando tudo parecia ajudar Carlos Ferreira 12.08.25 9h49 A rodada parecia desenhada para o Papão sair da zona do rebaixamento. Uma vitória e o time bicolor sairia da faixa vermelha, mas foi o Vila Nova que faturou os três pontos (1 x 0) e com gol de João Vieira, jogador que brilhou no Paysandu em três temporadas. Derrota dolorosa! O Papão jogou com a vibração e bravura de sempre, mas o adversário foi mais organizado. Ao tomar o gol, o time bicolor se deixou levar pela ansiedade e ampliou os erros. A noite foi amarga, com quebra de invencibilidade e a permanência na penúltima posição. Domingo, 16 horas, a próxima jornada, em Chapecó, contra a Chapecoense. Leão, vencedor que não empolga Convenhamos, o Remo faz ótima campanha na Série B. Tem 33 pontos (52,3% de aproveitamento), tem o principal artilheiro do campeonato, lidera o ranking de público, mas não empolga a torcida por não transmitir confiança. O time e o técnico Antônio Oliveira estão sob permanente cobrança. O desconforto dos azulinos tem um lado muito positivo. Não dá espaço para ilusões e menor soberba. Sábado, por exemplo, o Mangueirão estará lotado para o jogo contra o Botafogo. A perspectiva de volta ao G4 e a inconfiabilidade do time azulino dão a certeza de mobilização absoluta pela vitória. Leão na plenitude! Tudo pelos três pontos, de preferência com atuação convincente. BAIXINHAS * As transições confusas, as precipitações nas ações defensivas, os erros de passes, erros de posicionamento... Pecados que o Remo repetiu em Belo Horizonte, mas compensou com bravura na vitória sobre o América Mineiro. Antônio Oliveira deve ter essa mesma leitura e a consciência de que precisa ajustar o time para engatar uma sequência de vitórias. * Pelas peças que tem, o Remo é o time com maior margem de crescimento no bloco de cima, desde que o time vire uma engrenagem. As cobranças são justamente porque o time tem potencial para bem mais do que está rendendo. Antônio Oliveira já tem quase dois meses de trabalho e oito jogos no Leão. * Pelo que o argentino Cristian Ortiz produziu no sábado, no terceiro jogo dele pelo América Mineiro, o Remo não perdeu na decisão dele de não fechar com o clube paraense. Foi figura discreta. Já o estreante azulino Nico Ferreira, também discreto, teve a virtude da aplicação tática. * Pior negócio no século no futebol paraense. O Paysandu comprou 50% dos direitos sobre o lateral Keffel, por 155 mil euros. Só pagou metade (R$ 440 mil) e segue devendo o mesmo valor. Denunciado à FIFA pelo Torreense/Portugal, está punido, impedido de registrar novos atletas. * O Papão festeja o fato de ter feito um acordo para rescisão do contrato de Keffel, que jogou apenas 45 minutos e teve desempenho trágico. Pra ir jogar no Azerbaijão, o atleta abriu mão do que ainda teria a receber, mas deixou o Transfer Ban, que o clube bicolor não sabe como pagar. * Kayky Almeida, 21 anos, chegou ao Remo com passagem pelo Watford (Inglaterra) e seleções brasileiras de base, fruto da aplaudida escola do Fluminense. Assim mesmo, sentiu o "peso" da camisa azulina, cometeu erros grosseiros e está sob a ira da torcida. Por sua vez, Thalisson chegou ao Papão sem rodagem internacional e foi jogado “no fogo” (sem tempo de adaptação), aos 23 anos. Teve admirável personalidade para emplacar. * Independente de fracasso ou sucesso imediato, os dois simbolizam para o mercado paraense esta era mercadológica do futebol. Thalisson está cedido ao Papão para se desenvolver e se projetar, mas tem multa rescisória de 60 milhões de euros no Coritiba, vinculado até o fim de 2027. * Kayky Almeida tem multa rescisória de 50 milhões de euros no Fluminense, que serve-se da vitrine do Remo em empréstimo gratuito. Dar “rodagem”, ou "minutagem", faz parte da visão atual dos grandes clubes para frutos da base. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia colunas carlos ferreira remo paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Carlos Ferreira Derrota dolorosa, quando tudo parecia ajudar 12.08.25 9h49 Carlos Ferreira Futebol brasileiro tem “faroeste” nas categorias de base 10.08.25 7h00 Carlos Ferreira O que é pior, ou melhor, hoje, para o Papão? 08.08.25 9h45 Carlos Ferreira Quantas posições Leão e Papão podem avançar? 07.08.25 10h02