CV: por que esse título foi de lavar a alma?

O Papão acertou as contas com a própria sorte e lavou a alma nas circunstâncias em que conquistou a Copa Verde. Afinal, havia perdido duas decisões em "pênaltis", para o Brasília em 2014 e para o Cuiabá em 2020. Na decisão com o Cuiabá, em Belém, tomou no último minuto o gol que levou a decisão para os "pênaltis". Provou a mesma dor no Vila Nova, em Goiânia. E Patrick Brey fez, desta vez, o que Lima e Caíque Oliveira não fizeram: gol do título no fechamento da primeira série de cobranças.

Acima de tudo, essa Copa Verde quebrou jejum de títulos. O Papão voltou a fazer festa de campeão depois de um ano e meio, e a fez na casa do adversário, depois de uma série de festas de visitantes na Curuzu, durante o jejum bicolor, por títulos ou por acessos: Ituano, Criciúma, Remo sub 17, Remo profissional e Vitória. Tudo isso vai pelo ralo nesse banho em que o Papão lavou a alma.

Leão e os seus "trintões" para 2023

Vinícius (38 anos), Lucas Mendes (31), Diego Ivo.(33), Ícaro (29), Leonan (27); Uchôa (31), Richard Franco (30), Pablo Roberto (23), Rodriguinho, o mais velho (34), anunciado ontem, e Jean Silva (33). O Remo forma um time cheio de "trintões" para 2023. Marcelo Cabo já declarou que quer um time com média de idade de 28 a 29 anos.

Os avanços da fisiologia mantêm no auge os "trintões" bem dedicados. Tanto que alguns estão se mantendo em alto rendimento até os 40 anos. Esses contratados pelo Remo jogaram quase todas as partidas das suas equipes em 2022, num calendário mais intenso do que será o do Leão em 2023.

BAIXINHAS

* Vinícius (38 anos), Lucas Mendes (31), Diego Ivo.(33), Ícaro (29), Leonan (27); Uchôa (31), Richard Franco (30), Pablo Roberto (23), Soares (25), Rodriguinho, anunciado ontem (34) e Jean Silva (33). O Remo forma um time cheio de "trintões" para 2023. Marcelo Cabo já declarou que quer um time com média de idade de 28 a 29 anos.

* O Paysandu celebrou na Copa Verde o 57° título da sua história no futebol. São 49 estaduais, quatro regionais, três nacionais (Copa dos Campeões e duas edições da Série B) e três internacionais. Próxima missão, o título estadual número 50.

* Pablo Roberto, que está voltando pro Remo, novamente cedido pelo Vila Nova, era alvo de Márcio Fernandes para o Paysandu. MF comandou o atleta na sua melhor fase no time goiano. Pablo Roberto é um talento, mas está marcado no mercado como um atleta pouco comprometido com a profissão.

* Embora tenha eleição presidencial no dia 7 de dezembro, o Paysandu está agindo no mercado para 2023. O meia paraguaio Jimenez vem do Ituano, para onde vai José Aldo. O clube procura substituto para Robinho que vai para o Botafogo/SP e para Danrley, que deve ir para a Chapecoense. Além disso, trata de várias renovações de contrato e prospecta nomes para contratações.

* Finalmente, o estádio Parque do Bacurau ganhou nova pintura nos muros do alambrado e arquibancadas. Melhorou muito o aspecto do estádio de Cametá nas imagens da televisão. Além disso, o time da cidade está em alta, como campeão da Segundinha!