CV, a proclamação de uma hegemonia

Em nove edições da Copa Verde, o Pará é nove vezes o finalista da Amazônia: seis com o Paysandu e três com o Remo. Isso é a proclamação da hegemonia paraense na região. Nem tanto na própria Copa Verde, com apenas três títulos conquistados, dois com o Papão e um com o Leão.

Hoje, o Paysandu começa a decidir a CV com o Vila Nova, que vem de uma reação redentora na Série B. O time bicolor voltou a mostrar força e ambição na vitória sobre o São Raimundo (3 x 0). O reflexo deverá ser a Curuzu lotada. Mas o sarrafo subiu muito. O Vila Nova é um adversário muito acima de Humaitá, Tocantinópolis e São Raimundo. O time goiano tem melhores credenciais nesta decisão, e o Papão tem o jogo de hoje para provar o contrário e estabelecer outra tendência. Chegou a hora da plenitude. Jogar no máximo das virtudes é o que pode levar o Papão ao seu terceiro título na Copa Verde.

A quem convém o protelamento do Re-Pa?

O primeiro Re-Pa do Parazão 2023, que vai reinaugurar o Mangueirão, poderia ser em janeiro, mas ficou para 26 se fevereiro. Protelamento muito conveniente para o Leão, que está montando um novo time, com uma nova comissão técnica. O Papão só muda o comando técnico e faz ampla reforma no elenco se trocar de presidente, nas eleições de dezembro.

Sabe-se lá como os dois times vão chegar para o confronto, mas a festa já é histórica. Depois de mais de 20 anos, voltaremos a ter um Re-Pa para mais de 50 mil espectadores, com o conforto e a segurança que nunca existiram.

BAIXINHAS

* Ao contrário da maioria, Diego Guerra, zagueiro que o Remo ainda vai anunciar, não é de tantas trocas de clube. Nas últimas seis temporadas ele fez 155 jogos por apenas três clubes: Cafetaleros do México, Portuguesa RJ e Botafogo de Ribeirão Preto.

* O lateral direito Lucas Mendes, que vem do Operário/PR e o zagueiro Diego Ivo, ex-CRB, já passaram por 17 clubes, cada. Diego Ivo foi do Paysandu em 2017/2018 e fez sete gols em 60 jogos.

* Márcio Fernandes e Patrick Bray foram vitoriosos juntos no Vila Nova e agora, contra o mesmo Vila Nova, disputam o primeiro título deles pelo Paysandu. Em 2015 e 2020, MF conduziu o VN em dois títulos nacionais da Série C. Márcio até que foi campeão (estadual) pelo Papão, mas como atleta, em 1981.

* A Curuzu recebe hoje o volante Ralf, destaque do Vila Nova na Série B, reserva agora na CV. Paulista de 38 anos, em 2006 ele esteve nas mãos do Paysandu, mas foi rejeitado porque um dirigente disse que o clube não contrataria jogador com "nome de cachorro".

* Ralf havia se destacado no Imperatriz/MA quando foi oferecido ao Papão. Então, foi para o XV de Jaú/SP, e pouco tempo depois virou xodó da torcida do Corinthians. Chegou à Seleção Brasileira!

* Faltam três semanas para eleições do Papão: novo presidente e vices da diretoria executiva, novos conselheiros. Todas as decisões importantes de continuidade ou trocas no elenco e comissão técnica estão por conta do que for decidido pelos associados nas urnas, dia 7 de dezembro.

* Remo x Independente, o jogo de abertura do Parazão 2023, dia 21 de janeiro, no Baenão. Faltam 67 dias! A tabela mostra o Bragantino como primeiro adversário do Paysandu, mas o Braga corre risco de perder a vaga para o Paragominas, no STJD. Congresso Técnico do campeonato foi show!