Copa Norte: Papão estreia como atual campeão; Recuperação é a palavra no Leão

Copa Norte: Papão estreia como atual campeão

Campeão da última edição da Copa Norte (2002), o Paysandu estreia na retomada dessa competição com o cartaz de atual campeão. O jogo de hoje, em Castanhal, contra o Grêmio Atlético Sampaio (GAS), de Roraima, vai começar às 8:30 da noite.

Favoritismo indiscutível do Papão. Mas o jogo vai mostrar o comportamento do time bicolor numa circunstância que não vem sendo comum, por ser superior e por ser mandante. Veremos o Papão vibrante, na imposição física, ou na proposta de ser envolvente? De um jeito ou de outro, é favoritão.

A fase de grupos da Copa Norte vai até o final de abril. Depois, semifinais e final. E o campeão da Copa Norte não só terá vaga na terceira fase da próxima Copa do Brasil, como também irá decidir a Copa Verde com o campeão da Copa Centro Oeste.

Recuperação é a palavra no Leão

A recuperação emocional já ocorreu na goleada sobre o Bahia. Agora o Remo trata da recuperação física dos atletas em fadiga muscular mais elevada. O intervalo de 10 dias do jogo passado para o próximo jogo, por causa dos amistosos da Seleção Brasileira, é providencial para colocar o time na condição física ideal.

Antes de enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, dia 2 de abril, o Remo vai encarar o Porto Velho em Rondônia, quinta-feira, e o Monte Roraima em Belém no domingo, pela Copa Norte. Léo Condé vai priorizar atletas que não vêm jogando, até para avaliar e decidir quem deve ficar e quem deve sair no enxugamento do elenco.

BAIXINHAS

* Pela Série A o Remo só volta a jogar em Belém no dia 11 de abril, contra o Vasco da Gama. Os dois próximos jogos do Leão pelo Campeonato Brasileiro serão como visitante. Dia 2 de abril, quinta-feira, contra o Santos, e dia 5, domingo, contra o Grêmio. Dentro desse período, o Leão terá três jogos a cumprir pela Copa Norte.

* Primeiro confronto do Remo com o Bahia nesta Copa do Brasil será em Salvador, dia 22 ou 23 de abril. Jogo de volta no dia 13 ou 14 de maio. Nas mesmas datas, Paysandu x Vasco. Primeiro jogo em Belém e o segundo no Rio de Janeiro. Quem avançar à fase seguinte vai faturar R$ 3 milhões de cota e mais renda do mando.

* O Paysandu não perde há sete jogos (seis vitórias e um empate) e hoje defende essa invencibilidade. A última derrota do Papão foi no dia 11 de fevereiro, em Cametá: 2 x 0 para o Cametá. Na Copa do Brasil o Paysandu já eliminou as Portuguesas do Rio e de São Paulo, e vai enfrentar outro lusitano, agora o Vasco da Gama.

* Vitor Bueno, Gabriel Taliari e Alef Manga, jogadores técnicos e de movimentação se entenderem muito bem contra o Bahia. É muito provável que Léo Condé mantenha o trio, embora Taliari fuja do perfil que Condé sempre preferiu, o centroavante grandalhão, que é o caso de Gabriel Poveda.

* Gabriel Gonçalves, zagueiro do GAS que hoje enfrenta o Paysandu, é aquele que socou a cada de Thiago Galhardo ao brigarem num treino do Remo. Na época (2013), Gabriel Gonçalves estava subindo do sub 20.

* Estádio Modelão estará lotadaço, hoje, para Paysandu x GAS. Curiosamente, o último jogo do Modelão antes da reforma foi com o Papão em campo, em 2023, mas a lembrança não é nada boa para os bicolores. Num gramado enlameado, o Papão foi goleado pelo Japiim por 4 x 0.

* Patrick e Jaderson, dois jogadores que Léo Condé está recuperando. Patrick foi peça estratégica na função tática contra o Bahia. Jaderson foi tirado do esquecimento e entrou nos três últimos jogos. Outro que dá bons sinais de recuperação é Pikachu, também por função tática.