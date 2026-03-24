Copa Norte: Papão estreia como atual campeão; Recuperação é a palavra no Leão Carlos Ferreira 24.03.26 15h04 Papão vive um bom momento na temporada e Remo venceu a primeira na Série A (Jorge Luiz Totti / Paysandu - Thiago Gomes / O Liberal) Copa Norte: Papão estreia como atual campeão Campeão da última edição da Copa Norte (2002), o Paysandu estreia na retomada dessa competição com o cartaz de atual campeão. O jogo de hoje, em Castanhal, contra o Grêmio Atlético Sampaio (GAS), de Roraima, vai começar às 8:30 da noite. Favoritismo indiscutível do Papão. Mas o jogo vai mostrar o comportamento do time bicolor numa circunstância que não vem sendo comum, por ser superior e por ser mandante. Veremos o Papão vibrante, na imposição física, ou na proposta de ser envolvente? De um jeito ou de outro, é favoritão. A fase de grupos da Copa Norte vai até o final de abril. Depois, semifinais e final. E o campeão da Copa Norte não só terá vaga na terceira fase da próxima Copa do Brasil, como também irá decidir a Copa Verde com o campeão da Copa Centro Oeste. Recuperação é a palavra no Leão A recuperação emocional já ocorreu na goleada sobre o Bahia. Agora o Remo trata da recuperação física dos atletas em fadiga muscular mais elevada. O intervalo de 10 dias do jogo passado para o próximo jogo, por causa dos amistosos da Seleção Brasileira, é providencial para colocar o time na condição física ideal. Antes de enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, dia 2 de abril, o Remo vai encarar o Porto Velho em Rondônia, quinta-feira, e o Monte Roraima em Belém no domingo, pela Copa Norte. Léo Condé vai priorizar atletas que não vêm jogando, até para avaliar e decidir quem deve ficar e quem deve sair no enxugamento do elenco. BAIXINHAS * Pela Série A o Remo só volta a jogar em Belém no dia 11 de abril, contra o Vasco da Gama. Os dois próximos jogos do Leão pelo Campeonato Brasileiro serão como visitante. Dia 2 de abril, quinta-feira, contra o Santos, e dia 5, domingo, contra o Grêmio. Dentro desse período, o Leão terá três jogos a cumprir pela Copa Norte. * Primeiro confronto do Remo com o Bahia nesta Copa do Brasil será em Salvador, dia 22 ou 23 de abril. Jogo de volta no dia 13 ou 14 de maio. Nas mesmas datas, Paysandu x Vasco. Primeiro jogo em Belém e o segundo no Rio de Janeiro. Quem avançar à fase seguinte vai faturar R$ 3 milhões de cota e mais renda do mando. * O Paysandu não perde há sete jogos (seis vitórias e um empate) e hoje defende essa invencibilidade. A última derrota do Papão foi no dia 11 de fevereiro, em Cametá: 2 x 0 para o Cametá. Na Copa do Brasil o Paysandu já eliminou as Portuguesas do Rio e de São Paulo, e vai enfrentar outro lusitano, agora o Vasco da Gama. * Vitor Bueno, Gabriel Taliari e Alef Manga, jogadores técnicos e de movimentação se entenderem muito bem contra o Bahia. É muito provável que Léo Condé mantenha o trio, embora Taliari fuja do perfil que Condé sempre preferiu, o centroavante grandalhão, que é o caso de Gabriel Poveda. * Gabriel Gonçalves, zagueiro do GAS que hoje enfrenta o Paysandu, é aquele que socou a cada de Thiago Galhardo ao brigarem num treino do Remo. Na época (2013), Gabriel Gonçalves estava subindo do sub 20. * Estádio Modelão estará lotadaço, hoje, para Paysandu x GAS. Curiosamente, o último jogo do Modelão antes da reforma foi com o Papão em campo, em 2023, mas a lembrança não é nada boa para os bicolores. Num gramado enlameado, o Papão foi goleado pelo Japiim por 4 x 0. * Patrick e Jaderson, dois jogadores que Léo Condé está recuperando. Patrick foi peça estratégica na função tática contra o Bahia. Jaderson foi tirado do esquecimento e entrou nos três últimos jogos. Outro que dá bons sinais de recuperação é Pikachu, também por função tática. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA CARLOS FERREIRA Copa Norte: Papão estreia como atual campeão; Recuperação é a palavra no Leão 24.03.26 15h04 CARLOS FERREIRA Além da derrota, Remo amarga a lanterna; Pedro Henrique, um novo Vanderson no Paysandu 20.03.26 11h11 CARLOS FERREIRA Remo: Uma noite para assombro ou para afirmação? 19.03.26 16h56 CARLOS FERREIRA Papão avança na virada e Leão faz a farra do ano 18.03.26 14h04