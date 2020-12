Como os londrinenses vêem os confrontos com o Papão?

Se o Paysandu vê os confrontos com o Londrina nas duas próximas rodadas como decisivos para o acesso, os londrinenses enxergam da mesma forma e manifestam uma preocupação extra. Como esta Série C já teve um Re-Pa de compadres, no fechamento da fase classificatória, eles temem que o próximo clássico paraense tenha resultado arranjado em benefício dos dois, na penúltima rodada.

Ocorre que além do acesso, também estará em jogo a classificação para a decisão do título, que será entre os dois “campeões” dos presentes quadrangulares. Os segundos colocados sobem, mas se despedem desta competição no dia 17 de janeiro. Os primeiros, fazem a decisão do título da Série C nos dias 24 e 31.

No Leão, expectativa por bravura do Ypiranga

Zerado na classificação, "lanterna" do grupo, o Ypiranga depende de vitória sobre o Remo para manter possibilidade de acesso. Por isso, no Baenão a expectativa é por um adversário muito valente no domingo. Bonamigo cobra a mesma bravura dos azulinos, mas com serenidade e aplicação tática.

Se para o Ypiranga o jogo vai valer a sobrevivência, para o Leão Azul vai valer um largo passo rumo à Série B. A maior vantagem do time remista é no estado emocional. Enquanto o Leão está embalado, com todos os titulares, o time gaúcho está abalado, sentindo-se vítima de arbitragens, e desfalcado de três ou quatro jogadores.

BAIXINHAS

* Marlon e Vitor Feijão, atacantes recem-contratados pelo Papão se alternam nas glórias. Marlon impressionou nos primeiros jogos, enquanto Feijão estava "de molho"' fora de forma. Quando Feijão emplacou com destaque, Marlon se apagou. No Re-Pa foi figura nula.

* Re-Pa quebrou escrita da dupla Micael e Perema. Eles ainda não haviam perdido jogo nenhum jogando juntos nesta temporada. Eram 23 jogos de invencibilidade: 15 vitórias e oito empates.

* Paulinho Araújo nas categorias de base, juntando-se a Marcelo Bentes, e Rafael Dahas no departamento comercial, somando-se a Glauber Farias. Duplo resgate feito pelo presidente Fábio Bentes para o novo mandato. Paulinho e Dahas, pelo que já haviam produzido, não poderiam ficar fora da gestão.

* Restam quatro ou seis jogos para o Remo na Série C, e o lateral direito Wellisson não consegue estrear. O atleta, cedido pelo Vitória junto com Eron, corre risco de repetir a história de Gustavo Hebling, meia que foi embora sem estrear.

* Parazão 2021 com quatro fases. A primeira será um engodo com seis clubes disputando quatro vagas em cada grupo. Jogos decisivos a partir da segunda fase.

* Veremos clubes se queixando das suas próprias escolhas. Só dois clubes serão rebaixados. Assim, mantem-se o inchaço para as temporadas seguintes, com 12 clubes, na carona dos ajustes provocados este ano pela pandemia.