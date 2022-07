Clima hostil do Botafogo/PB ao Remo pode ter efeito inverso

A mobilização de torcidas organizadas para ações hostis ao time do Remo, principalmente ao técnico Gerson Gusmão e ao atleta Anderson Paraíba, só deve preocupar por questões de segurança. No que diz respeito ao jogo, a tendência é tudo isso ter efeito contrário ao que pretendem os alvinegros paraibanos.

O Botafogo está passando à torcida que esse é o jogo da classificação e barateando os ingressos para ter casa cheia, mas torcida não calça chuteiras. Não há espaço para qualquer hipótese que não seja vitória! E isso funciona para os atletas como pressão por um resultado, como se fosse a decisão de um título. Para o time do Remo o efeito disso tudo é motivação extra, é desafio, é atenção e esforços dobrados. O clima hostil dos botafoguenses pode até ser oportuno para o Leão Azul, desde que os remistas tenham personalidade, brios e união.

O pianista e o carregador de piano

José Aldo está longe de ser um jogador clássico, mas é tão importante pro time que merece o status de pianista ao lado de Mikael, esse um autêntico carregador de piano. As ausências deles foram muito sentidas na derrota para o Vitória. José Aldo e Mikael voltam contra o Figueirense elevando as esperanças de vitória e classificação na próxima segunda-feira.

O Papão não terá Patrick Brey e João Vieira, mas vai recompor a dupla de zaga com Genilson e Lucas Costa, descobriu Douglas como boa alternativa, tem João Paulo para a lateral-esquerda e ainda contará com a estreia de Dalberto no ataque.

BAIXINHAS

* João Paulo, 31 anos, é um lateral-esquerdo que chegou ao Paysandu como solução no início do ano, mas acabou virando alternativa pelo sucesso de Patrick Brey. Com o titular suspenso, João Paulo assume a posição para o jogão contra o Figueirense.

* Gerson Gusmão, técnico do Remo, foi auxiliar de Itamar Schulle no Operário/PR em campanhas gloriosas. Domingo eles se reencontram como adversários, num jogo inflamado pelo clube paraibano.

* Com o gol de pênalti marcado contra o ABC, o azulino Brenner chegou a cinco gols na Série C, dois a menos que os líderes da artilharia: Marlon (Paysandu), Gustavo Coutinho (Botafogo/PB) e Alex Henrique (Aparecidense). Brenner desfalcou o Leão em três rodadas e voltou aceso.

* Noite de festa, hoje, na Curuzu. Às 18 horas o elenco atual em treino aberto ao público. Em seguida, ídolos do glorioso time de 2002, em campo com o uniforme que o clube lança alusivo à tríplice coroa daquela temporada (Parazão, Copa Norte e Copa dos Campeões) em jogo contra apoiadores do evento. Um evento para reencontros e emoções muito especiais.

* E agora, Anderson Paraíba? O meia remista se declarava torcedor do Botafogo/PB e vai ser mais que adversário no domingo, como alvo de hostilidades. Jogo sob medida para ele mostrar o que tem a oferecer ao Remo.

* Goleiro Paulo Wanzeler, 34 anos, tinha decidido "pendurar as luvas" depois de defender o Tapajós no Parazão. Surgiu oportunidade e ele foi para o Saint Rémy e tornou-se vice-campeão da 5a divisão francesa. Andrey, que saiu da base do Paysandu, foi o artilheiro da competição com 15 gols.