Catalá segue no Remo, apesar dos pesares

Por força da multa rescisória ou pelas avaliações do trabalho, o Remo mantém Ricardo Catalá no comando do time. Um tempo a mais para o técnico mostrar que é capaz de ajustar e reabilitar o time, em meio às pressões pelo mau desempenho e pela saída precoce da Copa do Brasil.

O time, que já vem mostrando grande nervosismo, no domingo vai enfrentar hostilidades da própria torcida no jogo contra o Águia. Desafio duplo para os azulinos, particularmente para Ricardo Catalá. A chapa nunca esteve tão quente para ele e para alguns jogadores. Se o elenco e a comissão técnica estão unidos e comprometidos, é hora de um por todos e todos por um. É o mínimo que se espera nessa crise.

Magia em Marabá

A Copa do Brasil é pura magia para clubes menores nas visitas ilustres. É o caso do Águia, hoje, diante do Coritiba. Jogo para envolvimento da cidade, grande mobilização e sonho de mais uma proeza. Sim, mais uma! Afinal, o Águia já eliminou o América Mineiro, o Botafogo/PB e o Goiás, além de ter vencido o Fluminense. O clube de Marabá já tem algum lastro nessa competição. Essa será a quinta participação.

Até pelo histórico do Águia, está sobrando respeito do Coritiba, que irá a campo pressionado pelo próprio favoritismo. O time de Marabá vai impulsionado pelas boas lembranças e muito determinado a construir mais uma proeza na mágica Copa do Brasil.

BAIXINHAS

* Vitor Ferraz, lateral-direito, 36 anos, agora jogando no Paraguai, pelo Tacuary, é o jogador que liga as histórias do Águia e do Coritiba. Ele despontou no Águia em 2010, quando foi vice estadual.

* Vitor Ferraz saiu para fazer sucesso no Atlético Goianiense e no Bragantino/SP, antes de chegar ao Coritiba, onde fez 70 jogos, de 2012 a 2014. O lateral paraibano brilhou mais ainda no Santos, em seguida.

* Independente do que mais pesou na permanência de Ricardo Catalá, o Remo precisa elevar as cobranças no Baenão. Será que o "x" da questão se resume ao trabalho de Catalá? O fato é que a resposta em campo vem sendo ridícula depois de uma pré-temporada que teve até hotel de luxo em Belém.

* A classificação antecipada do Papão no campeonato estadual, as prevenções para o jogo de Rondônia na quinta-feira (29) na Copa do Brasil e a pré-disposição de Hélio dos Anjos em acionar quem não vem jogando. Isso tudo alimenta esperanças do atacante maranhense Ruan Ribeiro, que ainda não estreou. Ele é do Palmeiras e esteve ano passado na Letônia, onde fez sete gols em 34 jogos.

* Reniê, 34 anos, fez apenas seis jogos no time principal do Mirassol em 2023, além de outros dois pelo time sub-23. Essa baixa minutagem indicava que o zagueiro precisaria de tempo para entrar em forma e conquistar espaço no time azulino. No entanto, entrou logo no time e se “queimou” a ponto de fazer papel ridículo em Porto Velho, ficando de quatro na grama ao ser driblado na área. Lance humilhante!

* Hostilizados ao saírem do estádio em Porto Velho e na chegada a Belém, os profissionais do Remo estão sem poder sair à rua. Viraram reféns do próprio fracasso. Ambiente não menos hostil para eles no domingo, no Baenão, no jogo contra o Águia.

* Com toda a evolução técnica que teve trabalhando com Catalá, principalmente no passe, Paulinho Curuá segue preterido no Remo, embora seja mais produtivo que qualquer outro volante do elenco.