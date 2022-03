Bruno Alves a um gol de um recorde

O Remo é o 15° clube do baiano Bruno Alves, de 29 anos. Ele nunca fez mais que três gol por temporada num mesmo clube. Parou em três no Náutico (2015) em 38 jogos, no Red Bull (2016) em 12 jogos, novamente no Red Bull (2017) em 12 jogos, no Caxias/RS (2019) em 14 jogos, no Juventude/RS (2019) em 22 jogos. No Remo tem três gols em oito jogos oficiais. Mais um Bruno Alves supera a modesta marca limite. Pode ser hoje, contra o Caeté.

Independente dos gols, o valente e velocista Bruno Alves já ganhou a aprovação da torcida. Tecnicamente é limitado, mas tem muita força e muito esforço. Jogador muito útil!

Papão: a conta não é só da zaga

Zaga nenhuma faz sucesso sem boa proteção. No Paysandu, Genilson, Marcão e o reserva Heverton estão pagando uma conta que não é só deles. A deficiência está em todo o sistema de marcação, com erros graves de posicionamento nas linhas, baixa combatividade e espaços generosos para as ações do adversário. Onze gols tomados em três jogos contam a história da vulnerabilidade em números.

No terceiro gol do CSA houve a troca de 12 passes, durante 40 segundos, de uma área a outra. O único contato de um bicolor com a bola foi no erro do zagueiro Heverton que resultou na finalização. Falta consistência ao serviço de marcação como um todo. O Papão não vem funcionando em bloco. Há muita distância entre as linhas. Sobra espaço principalmente pelos lados do campo. O sofrimento dos bicolores não vai passar enquanto isso não for corrigido.

BAIXINHAS

* Na primeira fase, com Paysandu e Águia no mesmo grupo, o campeonato ficou devendo o primeiro confronto se Vandick (executivo do clube marabaense) com o clube onde tornou-se ídolo como atleta a ponto de ser eleito presidente e conquistado mandato de vereador.

* Para o confronto ocorrer na semifinal, o Águia terá que eliminar o Castanhal, hoje, e o Paysandu confirmar classificação amanhã, contra o Tapajós. Dá para imaginar Vandick na Curuzu como adversário?

* O jogo de hoje, Castanhal x Águia, deve decidir também uma vaga na Série D de 2023, caso Paysandu e Remo se classifiquem à semifinal. Para o Japiim seria o terceiro acesso consecutivo. Para o Águia um retorno após seis anos.

* Lamentável idade avançada de dois jogadores que vêm aparecendo muito bem nesta reta fonal do Parazão. O lateral esquerdo carioca Bruno Maia, do Castanhal, já tem 32 anos. O meia maranhense Otávio, que também é volante, zagueiro e lateral, destaque do Tapajós, tem 31 anos.

* Quando foi vendido pelo Remo a investidores mineiros, tão logo despontou no sub 17, em 2016, o atacante Amauri causou lamúrias na torcida remista por parecer um atleta muito promissor. Amauri jogou pelo sub 20 do Coimbra/MG e do Atlético/20, voltou pro Remo, passou pela Tuna e pelo Capitão Poço. Foi apagado com todas essas camisas e, aos 22 anos, é reserva no Tapajós.

* Acredite! Ruy, meia que fracassou no Paysandu, é titularíssimo do Concórdia e fez no fim de semana o golaço da rodada no campeonato catarinense. Está emprestado pelo Papão.