Amanhã, 58° título do Papão

O título da Copa Verde 2024, a ser confirmado amanhã, em Goiânia, diante de um time alternativo do Vila Nova, será o 58° da história do Paysandu. Vai somar-se a outros três da CV, um da Copa dos Campeões, dois da Série B, um da Copa Norte e 50 estaduais.

O Papão já teve outras conquistas construídas logo no primeiro dos dois jogos finais, como os títulos estaduais de 2009 (6 x 1 e 3 x 2 sobre o São Raimundo) e de 2013 (4 x 0 e 3 x 1 em cima do Paragominas). Os bicolores revivem nesta decisão de Copa Verde o conforto de uma vantagem maiúscula: 6 x 0. O jogo será uma formalidade para mais uma festa de campeão.

Mais que técnico, Rodrigo Santana terá que ser um grande líder no Remo

O futebol do Remo/2024 foi planejado para funcionar sob as ordens de um CEO, executivo master. Mas Sérgio Papellin não está conseguindo ser o gestor que o clube e todos nós esperávamos. Os muitos erros já cometidos estão refletidos em campo.

Gustavo Morínigo se limitou as funções de técnico e a estrutura não funcionou para ele. Só vai funcionar para Rodrigo Santana se ele conseguir exercer uma liderança 360 graus e mobilizar todo o seu entorno. Uma providência urgente, óbvia e fundamental é checar os dados estatísticos individuais de performance física. Os números vão dizer quem está suando e quem está sugando, com quem ele pode ou não pode contar para tornar o time competitivo.

BAIXINHAS

* Salta aos olhos a causa da vulnerabilidade do Remo. Pela falta de intensidade, o time não fica compacto, dá muito espaço ao adversário e se arrasta para ir ao ataque. Mas isso os dados estatísticos do rendimento físico de cada jogador podem esclarecer.

* De imediato, o novo técnico azulino precisa tirar do time quem está sugando suor dos colegas e emperrando o time. Mais que isso, tem que corrigir condutas no Baenão. Tem que ser mais que um técnico de futebol. Isso, ou será mais uma vítima.

* Com incongruências gritantes, o Remo está se esforçando para voltar à Série D. Folha salarial e outros custos altíssimos para um time inconfiável. Contratações graciosas avaliadas por um "analista de mercado" (Rafael Silva, ex-Fortaleza) que não pode ser levado a sério. Antes dele, pecados dos analistas de desempenho. Enfim, o "filtro" das contratações custa caro e não funciona.

* João Vieira, 26 anos, herói bicolor na conquista da Copa Verde 2022, é o único remanescente daquele time. Amanhã, o paranaense de Pato Branco vai fazer o 96° jogo dele pelo Papão, segundo estatísticas do site ogol. Dos cinco gols com a camisa bicolor, o mais importante foi em 2022, no título da CV.

* Nem o dissabor da volta à Z4 da Série C tira dos bicolores o espírito de celebração desse título da Copa Verde. O astral de campeão deve ajudar muito o Papão a reagir no Campeonato Brasileiro. Próximo jogo só na terça-feira, em Belém, contra a forte equipe do América Mineiro.

* As derrotas de Sampaio Corrêa e CSA permitiram ao Remo permanecer no 14° lugar na Série C. Dois times da Z4 se enfrentam hoje: Ferroviário (1 ponto) x Floresta (0). Os gaúchos Caxias e São José também estão na Z4, mas com apenas dois jogos cada.

* São Francisco resolveu brigar na Justiça pela iminente quarta vaga do Pará na Copa do Brasil, com base no regulamento da Copa Grão-Pará, da qual foi vice. Mas o Regulamento Geral da CBF só permite uma vaga às Federações por competição seletiva, que a Tuna levou. A outra será do Águia, via campeonato estadual.

* Laterais Diogo Batista e Roberto, volante/meia Guilherme Mantuan e o atacante William Barbio. Nomes que entram nos noticiários do Leão Azul. Diogo Batista, 20 anos, cedido pelo Coritiba, já em Belém. Novas dispensas em breve.